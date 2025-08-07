El musical “Hamilton” llegará a los cines

A 10 años de su estreno en Broadway, Walt Disney Studios anunció que la aclamada versión filmada del musical “Hamilton”, creado y protagonizado por el multipremiado dramaturgo puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, llegará a los cines el 4 de septiembre de 2025.

Esta nueva presentación en pantalla grande expande la versión ya disponible en Disney+, con la incorporación de Reuniting the Revolution, un prólogo especial que reúne al elenco y a los creadores originales para reflexionar sobre el legado cultural y personal de esta obra que marcó un antes y un después en el teatro musical.

“El objetivo al filmar ‘Hamilton’ fue capturar la magia que se vivía cada noche en el Teatro Richard Rodgers durante el primer año en Broadway,” comentó Thomas Kail, director y productor del musical. “Nos emociona que el público ahora pueda vivir esa experiencia en pantalla grande”.

La versión filmada de “Hamilton” ofrece una poderosa experiencia cinematográfica que fusiona lo mejor del teatro en vivo con el lenguaje del cine.

Narra la historia de los orígenes de Estados Unidos desde una mirada contemporánea, con una partitura que mezcla hip-hop, jazz, R&B y Broadway. Esta producción marcó un antes y un después en el teatro, dejando una huella profunda en la cultura, la política y la educación.

Grabada en junio de 2016 en el Teatro Richard Rodgers de Broadway, esta versión transporta al público al corazón del espectáculo con una intimidad única.

Con libreto, música y letras de Lin-Manuel Miranda, dirección de Thomas Kail, y basada en el libro “Alexander Hamilton” de Ron Chernow, la cinta fue producida por Thomas Kail, Lin-Manuel Miranda y Jeffrey Seller, con Sander Jacobs y Jill Furman como productores ejecutivos. La producción audiovisual estuvo a cargo de RadicalMedia.