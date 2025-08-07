Opinión
7 de agosto de 2025
88°aguaceros
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El musical “Hamilton” llegará a los cines

La versión filmada de Lin-Manuel Miranda ofrece una experiencia cinematográfica que fusiona el teatro en vivo con el lenguaje del cine

7 de agosto de 2025 - 2:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lin-Manuel Miranda como Alexander Hamilton and Phillipa Soo como Eliza Hamilton en "Hamilton", la versión filmada del original de Broadway. (Archivo)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

A 10 años de su estreno en Broadway, Walt Disney Studios anunció que la aclamada versión filmada del musical “Hamilton”, creado y protagonizado por el multipremiado dramaturgo puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, llegará a los cines el 4 de septiembre de 2025.

Esta nueva presentación en pantalla grande expande la versión ya disponible en Disney+, con la incorporación de Reuniting the Revolution, un prólogo especial que reúne al elenco y a los creadores originales para reflexionar sobre el legado cultural y personal de esta obra que marcó un antes y un después en el teatro musical.

“El objetivo al filmar ‘Hamilton’ fue capturar la magia que se vivía cada noche en el Teatro Richard Rodgers durante el primer año en Broadway,” comentó Thomas Kail, director y productor del musical. “Nos emociona que el público ahora pueda vivir esa experiencia en pantalla grande”.

La versión filmada de “Hamilton” ofrece una poderosa experiencia cinematográfica que fusiona lo mejor del teatro en vivo con el lenguaje del cine.

Narra la historia de los orígenes de Estados Unidos desde una mirada contemporánea, con una partitura que mezcla hip-hop, jazz, R&B y Broadway. Esta producción marcó un antes y un después en el teatro, dejando una huella profunda en la cultura, la política y la educación.

Grabada en junio de 2016 en el Teatro Richard Rodgers de Broadway, esta versión transporta al público al corazón del espectáculo con una intimidad única.

Con libreto, música y letras de Lin-Manuel Miranda, dirección de Thomas Kail, y basada en el libro “Alexander Hamilton” de Ron Chernow, la cinta fue producida por Thomas Kail, Lin-Manuel Miranda y Jeffrey Seller, con Sander Jacobs y Jill Furman como productores ejecutivos. La producción audiovisual estuvo a cargo de RadicalMedia.

El galardonado musical "Hamilton", de Lin-Manuel Miranda, estrenó esta noche en Puerto Rico en el Centro de Bellas Artes de Santurce ante casa llena.La Sala de Festivales Antonio Paoli se vistió de gala para esta ocasión, contando con figuras del quehacer artístico y cultural de Puerto Rico y otras partes del mundo.
1 / 13 | Agradecido Lin-Manuel Miranda tras finalizar la primera función de "Hamilton". El galardonado musical "Hamilton", de Lin-Manuel Miranda, estrenó esta noche en Puerto Rico en el Centro de Bellas Artes de Santurce ante casa llena. - Ramón “Tonito” Zayas

BroadwayHamiltonLin-Manuel MirandaPelículas
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
