Esaí Morales apuesta por el talento boricua para transformar las artes visuales

Con el semblante serio y la mirada penetrante que recuerdan a los personajes que ha interpretado en producciones como “Mission: Impossible” y la serie “Ozark”, el actor Esaí Morales conversó sobre uno de los proyectos más recientes y significativos de su carrera: la Fundación Pro Artes Visuales y Escénicas.

Este prolífico y exitoso artista, nacido en Brooklyn de padres puertorriqueños, se encuentra estos días en la isla para formar parte del Puerto Rico Film Fest, donde le rendirán un homenaje por su carrera y hablará de la importancia de cine, además estar en reuniones con potenciales socios y auspiciadores para este ambicioso proyecto que se encuentra en su fase inicial.

Este tipo de organizaciones sin fines de lucro no son ajenas para Morales. El actor fue cofundador de la National Hispanic Foundation for the Arts, con sede en Washington D.C., una entidad que apoya a estudiantes latinos destacados mediante becas y oportunidades para establecer conexiones dentro de la industria artística. Sin embargo, hace un tiempo, un amigo en Puerto Rico le planteó la idea de hacer algo parecido en la isla.

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“Me encantó la idea. Siempre he apoyado a otros grupos, pero ahora sería lindo hacer algo de mi parte que esté más conectado conmigo y con la isla”, indicó Morales, de 63 años. “Hay mucho talento aquí, pero faltan recursos para promoverlo y aportarlo, no solo a Puerto Rico, sino a los Estados Unidos y al mundo. Me pareció una buena idea y comenzamos a trabajar con el proyecto desde hace más de un año”.

La misión de la Fundación es recaudar fondos de fuentes públicas y privadas para identificar, apoyar y fortalecer el talento local en las artes visuales y escénicas, con especial énfasis en el teatro y el cine. Según Morales, lo fundamental es ayudar a los artistas a desarrollar y contar sus propias historias, independientemente de sus ideas o afiliaciones políticas, promoviendo proyectos que inspiren y conecten con el público.

“Toda película tiene cierto tipo de propaganda y un mensaje, desde la más superficial hasta la más profunda. La idea es desarrollarlo para que llegue al mundo y no se quede solo aquí en la isla”, mencionó el actor que debutó en el cine en la película “Forty Deuce” (1982). “Hay muchos proyectos creados en Puerto Rico para Puerto Rico, pero sabemos que el talento local es sumamente grande y ya se ha visto en la música y los deportes. Ahora tenemos que refinar ese talento dentro de lo que es arte visual para llegar a audiencias mundiales”.

Esaí Morales deslumbra como el villano en “Mission: Impossible - The Final Reckoning” El experimentado actor puertorriqueño interpreta a "Gabriel" en el filme que estrena el próximo 22 de mayo.

Según Morales, la Fundación Pro Artes Visuales y Escénicas busca impulsar una nueva generación de creadores capaces de innovar, romper barreras y desarrollar una narrativa puertorriqueña auténtica, siguiendo el ejemplo de cineastas mexicanos como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro. Además, de eso, apostarán por la educación artística como vía para descubrir y fortalecer talentos en disciplinas como la fotografía, la pintura y el cine, entre otras que se conectan entre sí.

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Actualmente, aunque la fundación de encuentra en una etapa inicial, ya está registrada como una corporación sin fines de lucro y está constituida parte de su junta de directores.

Carrera que renació

A pesar de que Morales ha sido una figura que se ha mantenido consistentemente trabajando, hubo varios periodos en su carrera en la que la falta de trabaja le hizo pensar si ya era momento de parar. Sin embargo, en 2017 su camino profesional tomó un segundo aire al ser reclutado para trabajar en la serie “Ozark”, de Netflix, donde fungió como un despiadado sicario de alto rango de un cártel de drogas de México. Esto le abrió el camino para otros proyectos más grandes como las películas “Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One” (2023) y “Mission: Impossible - The Final Reckoning” (2025), donde sirvió como el villano y contraparte del actor Tom Cruise.

Actualmente, se encuentra inmerso en más de seis proyectos futuros, incluyendo varios en las que, además de actor, es productor, como “Coyote” y “Live to Die”. De la misma forma, espera dirigir su primera película muy pronto. “Creo que lo que me ha mantenido siendo exitoso en este negocio es que no me he olvidado de que, al final, se trata de un trabajo. Si estás demasiado enfocado en otras cosas que no debes, te desvías rápido”, añadió el artista de películas como “La Bamba”, “The Burning Season”, “My Family” y “War Machine”, entre otras.

De igual manera, Morales está consciente que representa a Puerto Rico en cada proyecto en los que está involucrado. “Para mí lo más importante es representar a nuestra gente sin tener que gritarlo mucho. No me gusta ponerme la bandera aquí ni allá. Mi orgullo está anclado y regulado, porque tampoco me gusta ser demasiado orgulloso”, explicó el actor. “La gente que se enfoca demasiado en eso, se olvida de lo importante, por eso, siempre hay que mantener los pies en el piso para no caerse de muy arriba”.

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