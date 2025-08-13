Opinión
13 de agosto de 2025
89°ligeramente nublado
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Filme “El Tiburón” llega a las salas de cine de Puerto Rico

La historia presenta la lucha de tres parejas migrantes de Cuba, República Dominicana y Haití

13 de agosto de 2025 - 11:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Escena de la película El Tiburón. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La película “El Tiburón” que entrelaza la comedia y drama para contar la historia de tres parejas migrantes provenientes de Cuba, República Dominicana y Haití, ya se encuentra en las salas de cine de Puerto Rico.

La historia cuenta el drama de unas parejas que emprenden un peligroso viaje por el mar en busca de una nueva vida en Miami. Durante la travesía, enfrentan tormentas, obstáculos imprevistos y la aterradora presencia de un tiburón, símbolo de los riesgos y temores que rodean su travesía hacia lo desconocido.

Dirigida y escrita por Félix Germán, “El Tiburón” es una comedia dramática inspirada en hechos reales, que explora con sensibilidad y profundidad el fenómeno migratorio en el Caribe. “Esta película refleja la valentía de aquellos que se enfrentan a lo desconocido en busca de una vida mejor. Es una historia que habla de humanidad, desigualdad y esperanza”, afirmó el director en declaraciones escritas.

El filme cuenta con un elenco internacional de gran talento, encabezado por Mozart La Para, Dalisa Alegría, los reconocidos actores cubanos Bárbaro Marín y Tahimi Alvariño, y los haitianos Dominique Telemaque y Cyndie Lundy. Cada uno de ellos ofrece actuaciones conmovedoras, que dan vida a personajes marcados por el amor, el miedo, la resiliencia y la fe.

Producida por Mafe Films, bajo la producción de Manuela Germán y Carlos Germán, “El Tiburón” es uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos del año.

El equipo técnico incluye nombres destacados de la industria como Peyi Guzmán en la dirección de fotografía, Alain Ortiz en la dirección de arte, Merydania Pérez en vestuario y Sarah Quezada en maquillaje. La musicalización, a cargo de Gerson Arvelo e Isidro Bobadilla, aporta una capa emocional que potencia la narrativa visual de la película. El casting fue dirigido por Micky Montilla.

“El Tiburón” invita al espectador a reflexionar sobre la realidad migratoria en el Caribe, a través de una historia cargada de emociones, humor, y humanidad. La película, distribuida por Spanglish Movies, se exhibirá en los cines de Caribbean Cinemas en Plaza Las Américas, Plaza del Sol, Ponce Towne, Plaza Escorial y Las Catalinas.

