Gene Hackman fue el chico duro de Hollywood que marcó una generación

Gene Hackman: adiós a una enorme estrella del cine. Gene Hackman nació el 30 de enero de 1930 en San Bernadino, California. - The Associated Press

Tras el servicio militar, comenzó a estudiar periodismo, pero pronto lo abandonó por el arte dramático en la escuela Pasadena Playhouse, donde coincidió con Dustin Hoffiman y los dos fueron votados los actores ‘con menos posibilidades de triunfar’.Su carrera comenzó en el teatro, con obras como ‘Cualquier miércoles’, ‘Poor Richard’ (1964), ‘Children from their games’ (1963) y ‘The natural look’.Tras una serie de pequeños papeles, hizo su gran estreno en la pantalla junto a Warren Beatty en ‘Lilith’ (1964), con el que coincidió tres años después en ‘Bonny and Clyde’ (1967), un punto de inflexión en su carrera que le valió su primera nominación al Oscar.

En 1990 intervino en ‘Postcard from the edge’ (Mike Nichols) y un año después coprotagonizó la cinta de espías ‘Company Business’.Compartió elenco con Glenn Close y Richard Dreyfuss en ‘Death and the maiden’ (1994, Ariel Dorfman); y con Sin perdón' (1992, Clint Eastwood) consiguió además del Óscar al mejor de reparto, el Globo de Oro y el BAFTA.