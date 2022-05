LOS ÁNGELES.- En cuatro décadas de carrera, Glenn Close siempre ha presumido de “vivir alejada de Hollywood” y de aventurarse con papeles de todo tipo. Por eso no dudó en aprender a hablar persa para sumarse al reparto de “Tehran”, la serie de Apple TV+ que se sumerge en los conflictos de Oriente Medio.

“Creo que hay una intención real de hacer cosas más diversas. Hay progreso, en mi caso tengo 75 años y aún sigo trabajando”, explicó la actriz durante la presentación de la segunda temporada de esta serie israelí, que Apple sumó discretamente en su catálogo televisivo en 2020 y se ha convertido en uno de sus títulos más valorados.

Close, candidata al Óscar en ocho ocasiones, eleva el perfil de este “thriller” de espionaje internacional al interpretar el papel de una agente del Mossad, Marjan Montazeri, que tratará de salvar a una espía después de que su misión fracasara.

La serie, rodada en inglés, hebreo y persa, obligó a la veterana actriz a aprender diálogos en persa (o farsí), además de empaparse de las costumbres y modos de tratar del pueblo iraní.

PUBLICIDAD

Fotograma cedido por Apple TV+ donde aparece Glenn Close (i) como Marjan Montazemi y Niv Sultan (d) como Tamar Rabinyan, durante una escena de la serie "Tehran". EFE/Apple TV+ /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/CRÉDITO OBLIGATORIO (Cortesía)

“Cuando aprendes un idioma, también conoces cómo la gente se expresa. Tuve una profesora maravillosa, con la que trabajé tres días a la semana, y me explicó que los iraníes son muy educados, guardan mucho las formas”, aseguró.

A través de ocho capítulos de ritmo trepidante, la primera temporada de “Tehran” siguió a Tamar (Niv Sultan), una pirata informática que trabaja para el servicio secreto israelí y viaja Teherán para desactivar un reactor nuclear en el que se está desarrollando una bomba atómica.

Pero la misión fracasó y, en la nueva tanda de episodios, Tamar debe buscar la manera de salir ilesa del país con la ayuda de Marjan (el personaje de Close), un personaje que introduce a la protagonista en el círculo de las élites de Irán, muy pocas veces representado en pantalla.

Sobre el rodaje de la ficción en Atenas, ciudad escogida por sus similitudes con Teherán, Close destacó la diversidad de todo el equipo que trabajó con ella.

“En la primera escena que rodé, yo entro en un hospital y me escolta un agente. Luego supe que ese actor era un refugiado iraní, que estaba interpretando a un agente de la Guardia Revolucionaria para una producción israelí”, comentó Close.

“NUNCA HE VIVIDO EN HOLLYWOOD”

La actriz, conocida por trabajos como “Fatal Attraction” (1987) y “The Wife” (2018), llevaba más de diez años sin trabajar para la pequeña pantalla pero reconoció que la perspectiva cada vez más internacional de la televisión le animó a dar el paso.

“Ya no hace falta rodar todo en EE.UU. y en inglés para que una historia tenga repercusión global. Y quería formar parte de eso”, aseguró.

PUBLICIDAD

De hecho, aunque Close es una de las mujeres más queridas de Hollywood, ella siempre se ha mantenido al margen de la vida, en ocasiones frívola e interesada, de la meca del cine.

“Nunca he vivido en Hollywood, siempre he estado en la Costa Este. Comencé en el teatro y he elegido mis papeles por intuición. Aún no soy consciente de todos los trámites que hay detrás de nuestra profesión” declaró.

De lo que sí es consciente es de lo “cerca” que está la esperada adaptación al cine de “Sunset Boulevard”, el músical con el que la actriz triunfó en Broadway y que muchos creen que será el papel con el que conseguirá, finalmente, su merecido Óscar.

“En esta profesión todo es construir, ser alguien por quien la gente invertirá no solo dinero pera también sus emociones”, zanjó.