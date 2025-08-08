Guía para disfrutar de la segunda temporada de “Wednesday”

La segunda temporada de “Wednesday” ya llegó a Netflix y ya están disponibles los primeros cuatro episodios. La serie que catapultó a Jenna Ortega al estrellato regresa con nuevos enigmas, más presencia de la familia Addams y una expansión del universo de Nevermore.

El gigante del streaming repite una fórmula que ha probado con otras de sus producciones más vistas: dividir la temporada en dos entregas. En este caso, la segunda parte de “Wednesday” llegará el 3 de septiembre, también con cuatro episodios. En total, la temporada 2 consta de ocho capítulos que se liberan en dos bloques.

Esta decisión responde tanto al fenómeno global que representó la primera temporada, con más de 252 millones de vistas, como al deseo de extender la conversación digital en torno a la serie.

Los Addams toman Nevermore

Una de las grandes novedades es la incorporación de Pericles (Pugsley) Addams como estudiante de la Academia Nevermore. Su llegada no solo complica el día a día de “Wednesday”, sino que también lleva a sus padres, Morticia y Homero, a instalarse cerca del campus. Este cambio altera por completo la independencia de “Wednesday”, quien ahora lidia con una vigilancia familiar mucho más presente.

La tensión madre-hija se vuelve uno de los motores de esta temporada, al punto de escalar hasta un duelo de esgrima. Además, se suma un nuevo personaje: la abuela Hester Frump, quien representa una figura inesperada capaz de romper el gesto imperturbable de “Wednesday”.

Tras el final de la primera temporada, cuando la protagonista estrena un celular y recibe mensajes misteriosos, ahora descubrimos que la protagonista ha estado entrenando sus poderes psíquicos. Usando el Libro de Hechizos de Goody Addams, intenta comprender sus habilidades, pero algo sale mal. Sus visiones comienzan a fallar y aparecen síntomas físicos: lágrimas negras.

Esta fragilidad añade un nuevo conflicto interno para el personaje, que debe decidir si aún puede confiar en lo que ve. Mientras tanto, el acosador anónimo que le escribe por mensaje sigue presente, y su identidad promete ser uno de los ejes de esta temporada.

El regreso de Tim Burton

Aunque no dirige todos los episodios, la mano de Tim Burton sigue presente. Escenarios sombríos, vestuarios meticulosos y atmósferas góticas continúan definiendo el tono de la serie. El equipo de producción liderado por Mark Scruton y la diseñadora de vestuario Colleen Atwood (colaboradora frecuente de Burton) dan continuidad a la estética tan distintiva de “”Wednesday"”.

En esta temporada, además, se incorporan locaciones nuevas. A diferencia de la primera entrega, que fue rodada en Rumania, ahora el equipo se trasladó a Irlanda para recrear el universo de Nevermore con nuevos escenarios naturales y arquitectónicos.

Además, uno de los anuncios más comentados fue la participación de Lady Gaga como actriz invitada. Interpretará a Rosaline Rotwood, una profesora legendaria con un aura enigmática que marcará la segunda mitad de la temporada. Aunque aún no aparece en los primeros episodios, su presencia está confirmada para los capítulos que se estrenan en septiembre.

También se rumora que Gaga grabó una canción exclusiva para la serie titulada “Dead Dance”, aunque ni Netflix ni la artista lo han confirmado oficialmente.