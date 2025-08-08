Opinión
8 de agosto de 2025
88°ligeramente nublado
Películas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Guía para disfrutar de la segunda temporada de "Wednesday"

Nuevos episodios, más miembros de la familia Addams y la presencia especial de Lady Gaga, marcan el regreso de la serie que se liberará en dos bloques

8 de agosto de 2025 - 11:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jenna Ortega (Wednesday) regresa esta temporada a Nevermore. (Suministrada)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La segunda temporada de “Wednesday” ya llegó a Netflix y ya están disponibles los primeros cuatro episodios. La serie que catapultó a Jenna Ortega al estrellato regresa con nuevos enigmas, más presencia de la familia Addams y una expansión del universo de Nevermore.

El gigante del streaming repite una fórmula que ha probado con otras de sus producciones más vistas: dividir la temporada en dos entregas. En este caso, la segunda parte de “Wednesday” llegará el 3 de septiembre, también con cuatro episodios. En total, la temporada 2 consta de ocho capítulos que se liberan en dos bloques.

Esta decisión responde tanto al fenómeno global que representó la primera temporada, con más de 252 millones de vistas, como al deseo de extender la conversación digital en torno a la serie.

Los Addams toman Nevermore

Una de las grandes novedades es la incorporación de Pericles (Pugsley) Addams como estudiante de la Academia Nevermore. Su llegada no solo complica el día a día de “Wednesday”, sino que también lleva a sus padres, Morticia y Homero, a instalarse cerca del campus. Este cambio altera por completo la independencia de “Wednesday”, quien ahora lidia con una vigilancia familiar mucho más presente.

La tensión madre-hija se vuelve uno de los motores de esta temporada, al punto de escalar hasta un duelo de esgrima. Además, se suma un nuevo personaje: la abuela Hester Frump, quien representa una figura inesperada capaz de romper el gesto imperturbable de “Wednesday”.

Tras el final de la primera temporada, cuando la protagonista estrena un celular y recibe mensajes misteriosos, ahora descubrimos que la protagonista ha estado entrenando sus poderes psíquicos. Usando el Libro de Hechizos de Goody Addams, intenta comprender sus habilidades, pero algo sale mal. Sus visiones comienzan a fallar y aparecen síntomas físicos: lágrimas negras.

Esta fragilidad añade un nuevo conflicto interno para el personaje, que debe decidir si aún puede confiar en lo que ve. Mientras tanto, el acosador anónimo que le escribe por mensaje sigue presente, y su identidad promete ser uno de los ejes de esta temporada.

El regreso de Tim Burton

Aunque no dirige todos los episodios, la mano de Tim Burton sigue presente. Escenarios sombríos, vestuarios meticulosos y atmósferas góticas continúan definiendo el tono de la serie. El equipo de producción liderado por Mark Scruton y la diseñadora de vestuario Colleen Atwood (colaboradora frecuente de Burton) dan continuidad a la estética tan distintiva de “”Wednesday"”.

En esta temporada, además, se incorporan locaciones nuevas. A diferencia de la primera entrega, que fue rodada en Rumania, ahora el equipo se trasladó a Irlanda para recrear el universo de Nevermore con nuevos escenarios naturales y arquitectónicos.

Además, uno de los anuncios más comentados fue la participación de Lady Gaga como actriz invitada. Interpretará a Rosaline Rotwood, una profesora legendaria con un aura enigmática que marcará la segunda mitad de la temporada. Aunque aún no aparece en los primeros episodios, su presencia está confirmada para los capítulos que se estrenan en septiembre.

También se rumora que Gaga grabó una canción exclusiva para la serie titulada “Dead Dance”, aunque ni Netflix ni la artista lo han confirmado oficialmente.

Aunque Christina Ricci regresó en la primera temporada como la profesora Thornhill, Jenna Ortega ha preferido no consultar a la actriz sobre el personaje que ambas han interpretado en distintas generaciones. Según la actriz, su objetivo era construir una versión original de “Wednesday” sin replicar lo ya hecho en el cine.

ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
