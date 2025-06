“How to Train Your Dragon” supera a “Lilo and Stitch” con $83 millones en su estreno

Los Ángeles — “How to Train Your Dragon” despegó en la taquilla este fin de semana, demostrando la fuerza que aún tienen algunos remakes.

La cinta superó fácilmente a “How to Train Your Dragon: The Hidden World” de 2019, la cual ganó $55 millones en su fin de semana de estreno. También tomó el primer lugar por delante de “Lilo and Stitch” de Disney, la cual cayó al segundo puesto después de encabezar las listas durante tres fines de semana. Ese remake híbrido de live-action sumó otros $15 millones, para un total a nivel regional de más de $386.3 millones.