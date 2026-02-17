Jaime Espinal: tan feliz con su película como cuando fue abanderado en las Olimpiadas

Si bien conquistar una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y hacer historia al ganar la primera en la disciplina de lucha fue un logro monumental, para el ya retirado Jaime Espinal la emoción más grande llegó cuando tuvo el honor de portar la bandera de Puerto Rico.

Ese “reguero de emociones” y la felicidad que hoy experimenta al quedar retratada su historia en el filme puertorriqueño “Espinal” y estar a punto de estrenar en las salas de cine de la isla, lo compara como ese instante en el que cargó con la monoestrellada.

“La gente piensa que mi felicidad máxima fue cuando yo cogí la medalla, pero eso pasó tan rápido, yo estaba luchando, estaba enfocado y no tuve tiempo de disfrutarme eso”, explicó al asegurar estar bien feliz, nervioso y a la expectativa de que a la gente le guste la película, pero más que todo, que pueda servir de inspiración para muchos jóvenes y niños.

“Cuando a mí me nombran abanderado, yo me preparo para llevar la bandera a la Olimpiadas. Estuve visualizándome y cuando llegó ese momento, me pude disfrutar a la gente, el estadio… De tanto que lo grabé en mi memoria, puedo hasta como sentir el olor y a la gente. Así lo siento hoy con la película”, destacó acerca del filme, que lo muestra como un joven dominicano y adoptado por Puerto Rico, que convirtió la adversidad en su mayor motor, pese a la pobreza, la violencia y el racismo con el que tuvo que lidiar.

Xavier Morales le dio vida a Jaime Espinal en su etapa de adulto en "Espinal". (Suministrada)

Filmada totalmente en Puerto Rico y producida por la empresaria dominicana Karina Fernández, fundadora de BStar Model & Talent, quien al conocer la historia de Espinal, no dudó en coquetear con la idea de llevarla a la pantalla grande y poner todo su esfuerzo para lograrla. En esta, como luchador en la etapa adulta, fue personificado por el actor puertorriqueño Xavier Morales.

“A mí siempre me ha gustado ser una persona sencilla, normal. Quiero sentir que puedo disfrutar de esto con tantas personas y gente que yo admiro. El saber que este momento para mi mamá también es bien especial, eso me da mucha alegría. Es como un regalo y yo también quiero que ella tenga su protagonismo”, dijo en conferencia de prensa acerca de su progenitora Alejandrina Fajardo, quien fue encarnada por la actriz dominicana Cheddy García.

Alejandrina Fajardo, junto a la actriz dominicana Cheddy García. (Suministrada)

El guion y dirección del filme estuvo a cargo del afamado director colombiano Jaime Segura, a cargo de la popular serie de televisión “El Señor de los Cielos”, quien describió el proceso como uno absolutamente maravilloso y cuidadoso con cada detalle.

“Estar aquí es como un sueño. Creo que mañana va a ser como estar en el podio y recibir la medalla de oro con todos, cuando estemos viendo la película, cuando podamos tener sus reacciones, cuando después de casi dos años de trabajo hemos logrado traer a todos esta pieza, que sin duda creo que va a causar un impacto y va a erizar las pieles de cada boricua”, adelantó Segura, al señalar que el reto más grande fue poder afrontar la historia tan boricua como la de Jaime, con el respeto que él y el arte cinematográfico se merecen.

Con el anhelo de regresar a Puerto Rico

Una vez se retiró como luchador profesional, Espinal explicó en un aparte con El Nuevo Día que estaba esperanzado en que muchos proyectos se iban a lograr, entre ellos, que el deporte de la lucha iba a tener crecimiento y que se iban a abrir gimnasios nuevos.

“Me di con la realidad de que no pasó así, de que fue un poquito más político de lo que yo pensaba y un poquito de más de obstáculos de lo que yo creía. Desde mi entorno, la Federación, los entrenadores... Tuve diferentes visiones, que no iban a la par con mi visión y pasé por un momento donde seguía esforzándome, y finalmente tuve que esforzarme en mí”, detalló el también entrenador físico.

Incluso, llegó a crear la Fundación Jaime Espinal, con el propósito de crear oportunidades para los jóvenes deportistas y/o atletas, y así facilitar y maximizar su desempeño deportivo. Sin embargo, se le imposibilitó conseguir auspicios.

“Me hubiera gustado encontrar un equipo de trabajo, porque yo vengo de abajo. Yo no sabía lo que era un contable, lo que era un abogado. Todo eso llegó ya después de grande, después de la Olimpiadas y todo eso, pero me di con mucha gente que fueron bien listos. Yo era nuevo en esto, confiando en la gente, pero salí más lacerado. Ahora estoy viviendo afuera otra vez, tristemente”, confesó.

Con ese panorama, Espinal regresó nuevamente a vivir en Pensilvania, donde siempre había entrenado fuerte, con la posibilidad de regresar a Puerto Rico, pero señaló que se le ha hecho “bien cuesta arriba”.

Después de desempeñarse durante un año y medio como asistente de quiropráctico, desde noviembre pasado disfruta la experiencia de ejercer como entrenador de lucha olímpica de escuela superior en Delaware, donde reside con su esposa, la también luchadora Jane Valencia, y su hija.

Parte de su naturaleza es seguir reinventándose y estar abierto a diversas posibilidades, como lo fue encarnar al luchador Carlitos Colón en la película “Las super estrellas de la lucha libre”, lanzada en 2024.

Jaime Espinal encarnó el personal de Carlitos Colón. (Suministrada)

“He querido hacer muchas cosas para de ahí ver en cuál era que esto iba a explotar. Esta es la realidad que vivimos los atletas. Siempre he querido separar a Jaime Espinal de Jaime y que los nenes de la nueva generación me vean como alguien que se superó y entusiasmarlos de que sí se puede. Pero con la otra gente, el alcalde, los presidentes, soy el que les dice: ‘¡Ey, esto tiene que cambiar! Esto no puede ser así, hay que cambiar esta cosa", amplió.

Espinal no pierde la esperanza de que la película “Espinal” basada en su vida le ayude a abrir puertas en beneficio de la niñez y el deporte, a la vez que espera que inspire a otros cineastas a hacer películas de íconos de Puerto Rico que están vivos, entre ellos: el boxeador Félix "Tito" Trinidad y el comediante Raymond Arrieta, que puso como ejemplos.

“Quiero regresar a vivir en Puerto Rico. Yo sé actuar, también cuento para lo que sea. Vengo de abajo, no tengo miedo en sudar. Vamos a ensuciarnos si es lo que hay que hacer. Nunca le he tenido miedo al trabajo”, recalcó.