Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“KPop Demon Hunters” tendrá una secuela

La popular película de Netflix compite este domingo en los Premios Oscar

13 de marzo de 2026 - 5:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De izquierda a derecha, los personajes principales de la película "KPop Demon Hunters", Mira, Rumi y Zoey.
De izquierda a derecha, los personajes principales de la película "KPop Demon Hunters", Mira, Rumi y Zoey. (Suministrada)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Tras su paso exitoso durante 2025 entre el público de streaming y su recolección de premios en lo que va de este año, entre ellos el Globo de Oro, el Annie y el Critic Choice, fue confirmado que la cinta de “KPop Demon Hunters” tendrá una secuela.

La plataforma Netflix anunció la segunda parte de la historia, que estará bajo las órdenes de Maggie Kang y Chris Appelhans, sus realizadores originales.

Por ahora no existe sinopsis oficial de lo que será la segunda parte. La cinta conocida por el público gira sobre un grupo de chicas del k-pop que realmente combaten a los demonios que se encuentran en la Tierra.

“Como cineasta coreana, me siento muy orgullosa de que el público quiera más de esta historia y de nuestros personajes. Hay mucho más en este mundo que hemos construido y me emociona poder mostrarlo. Este es sólo el principio”, expresó Kang en el comunicado.

Para la nueva aventura Netflix volverá a unirse a Sony Pictures Animation para su realización.

En su momento el animador mexicano Cruz Contreras, quien participó en el filme, indicó que para su trabajo observó mucho a los grupos femeninos surcoreanos de Black Pink, Ive y Twice, que fueron su base.

“Siempre es difícil (la ejecución) porque los personajes se agarran la ropa, se peina, mueven el cabello. Esta película tiene el número de cambios de vestuario más grande donde yo haya trabajado, no sé bien cuántos, pero sí era muchos”, dijo a EL UNIVERSAL, durante la semana del estreno.

En el comunicado, el co director Appelhans asegura estar emocionado por la nueva historia.

“(Es a los personajes) Ponerlos a prueba y ver cómo evolucionan, y seguir superando los límites de cómo la música, la animación y la narrativa pueden combinarse”, se lee.

“Las guerreras del K-Pop” buscarán el próximo domingo alzarse con el Oscar en animación, en donde se medirán entre otras a la secuela de “Zootopia” y “Amélie y los secretos de la lluvia”, producida por la mexicana Nidia Santiago.

Tags
K-poppelícula animadaNetflix
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 13 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: