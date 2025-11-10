Michael Stuart revela que estuvo a punto de quitarse de la música: “A Dios le entregué todo”

La película “El Guardia”, protagonizada por el cantante y actor puertorriqueño Michael Stuart, resulta ser un reflejo de uno de los momentos más duros del cantante de salsa.

Cuando el salsero le hicieron la llamada para protagonizar el filme que estrenará en formato digital el próximo 13 de noviembre de 2025, no imaginaba que la historia inspirada en la vida real le tocaría tan de cerca, a tal punto que pudo identificarse con ella, puesto que el personaje principal pasó dificultades económicas y cuestionamientos sobre continuar detrás de sus sueños o claudicar. Historia similar a la Michael Stuart en la que llegó a pensar en abandonar su carrera musical ante las adversidades y la desilusión.

“Esta película me tocó profundo y me llega porque me identifico mucho. Hubo una época que no mucha gente conoce que no me fue bien y estaba bien frustrado. Hubo un momento en mi vida en que si no me agarraba de Dios no sé donde estuviera. Fue de esos años en que estaba cansado y decepcionado de la industria y del negocio porque de la música jamás. Jamás la música va a ser un problema y he hecho muchas cosas en estos 30 años de carrera y dije sabes que: ‘esto ya no me importa, ni la fama, ni el dinero, ni el deseo de seguir, ni estar pegao’. Empecé a buscar los caminos de Dios, se lo entregué todo a él y Dios me sacó de todo eso y de los estrés innecesarios. Dios me dio la tranquilidad que nunca he tenido en mi vida. Cuando le dije a Dios que sea él quien dirija mi vida todo cambió. A Dios le entregué todo”, confesó el cantante a este medio.

La película sigue la vida de Juan Rosado, un guardia de seguridad cuya pasión por la lectura de libros de autoayuda lo lleva a transformar radicalmente su destino. Rosado se convirtió en guardia custodiar edificios y luego logró su sueño como empresario y escritor gracias a su obra “The Guard Who Bought His Dream” (El Guardia que compró su sueño).

“Esta es la historia de un hombre que lo que deseaba era trabajar y desde pequeño lo hizo, vendiendo latas, periódicos y una vez de adulto monta sus negocios pero fracasó en todos y no se le dio como el quería. Se le da la oportunidad como guardia de seguridad en una compañía donde trabajó por 15 años, hasta que se le presentó la oportunidad de trabajar en un negocio de redes de mercado y hoy día es uno de los hombres más exitoso en esa industria”, narró el artista sobre el filme que se rodó hace varios años.

Stuart aclaró que la historia de Rosado es de la vida real, de un puertorriqueño que llegó a vivir en Corozal y Orocovis antes d radicarse en Estados Unidos.

La cinta estará disponible en Prime Video, Youtube Premium, Fawsome, Xumo y Popsi en Plex. La propuesta cinematográfica que combina drama, motivación y un poderoso mensaje de superación personal bajo la dirección del chileno Jaco Dukes . Para Stuart trabajar con el director fue una gran experiencia ya que “me llevó a otro nivel de actuación en la que sacó lo mejor de mí”.

Esta semana, el cantante, vuela a Nueva York para encarnar al inolvidable Tito Rodríguez en la obra musical "The Three Kings and Their Queens" en Lehman Center. La pieza aborda la historia musical Machito, Graciela,Tito Puente,Tito Rodríguez,Celia Cruz y La Lupe.