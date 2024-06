Muere Martin Mull, comediante y actor de “Roseanne” y “Clue”

Larga trayectoria

“En 1976, yo era guitarrista y comediante en el Roxy en Sunset Strip cuando Norman Lear entró y me escuchó”, dijo Mull a The Associated Press en 1980. “Me eligió para el papel del golpeador de esposas en ‘Mary Hartman, Mary Hartman’. Cuatro meses después, me dieron mi propio programa”.