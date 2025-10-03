Opinión
3 de octubre de 2025
88°ligeramente nublado
Películas y Series
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Netflix estrena las “últimas palabras” de Jane Goodall

Grabada meses antes de su fallecimiento, la entrevista aborda la vida, hallazgos y confesiones de la científica

3 de octubre de 2025 - 12:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de archivo de la etóloga y medioambientalista británica Dr. Jane Goodall . EFE (EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Netflix anunció este viernes la publicación de una entrevista póstuma y profundamente íntima de la renombrada primatóloga Jane Goodall (1934-2025), una conversación que se grabó bajo la promesa de no revelarse hasta su fallecimiento.

“A principios de marzo de este año, filmó una entrevista con Netflix que, según ella, solo se publicaría tras su fallecimiento”, informó el coloso del entretenimiento en un escrito a través de su sitio web TUDUM.

Bajo esa estricta confidencialidad, esta entrevista dará inicio a “Famous Last Words” (últimas palabras famosas), “una nueva serie documental de larga duración de Netflix basada en el famoso formato de televisión danés del mismo nombre, que presenta a algunos de los íconos culturales mundiales”, explicó la plataforma de contenidos en línea.

Mientras vivía entre chimpancés en África hace décadas, Goodall documentó cómo los animales usaban herramientas y realizaban otras actividades que antes se creían exclusivas de los seres humanos.Sus observaciones y posteriores apariciones en revistas y documentales en la década de 1960 transformaron la manera en que el mundo percibía no solo a los parientes biológicos más cercanos del ser humano, sino también la complejidad emocional y social de todos los animales, impulsándola al reconocimiento público.Construyó una fuerte presencia en redes sociales, compartiendo con millones de seguidores mensajes sobre la necesidad de acabar con la ganadería industrial o consejos para no paralizarse ante la crisis climática.
1 / 9 | Jane Goodall: un vistazo a una vida dedicada a los chimpancés y a la naturaleza. Mientras vivía entre chimpancés en África hace décadas, Goodall documentó cómo los animales usaban herramientas y realizaban otras actividades que antes se creían exclusivas de los seres humanos. - SUMY SADURNI

La entrevista se realizó “en un escenario vacío y fue grabada por cámaras operadas a distancia. Las imágenes se guardaron de forma segura hasta su fallecimiento, sin editar, para que nadie ajeno a la pareja conociera su contenido hasta ahora”, detalló el comunicado.

Durante la entrevista junto al director estadounidense Brad Falchuk, Goodall repasó su legado y compartió algunos detalles como sus primeras observaciones sobre la esposa del personaje ficticio Tarzán

“También reveló algunos pensamientos privados que nunca ha revelado, ni siquiera a su propia familia, y enumeró sus arrepentimientos, así como quién esperaba que la encontrara al otro lado” tras su muerte, indicó Netflix.

La etnóloga británica falleció el pasado miércoles a los 91 años en el estado de California (EE.UU.) por causas naturales.

Nacida el 3 de abril de 1934 en Londres, Godall fue pionera en el estudio de los chimpancés en estado salvaje, de los que descubrió pautas de conductas y habilidades desconocidas en sus investigaciones, a las cuales dedicó más de 60 años de su vida y que suponen una trascendental aportación científica para comprender las raíces del comportamiento y la cultura humanas.

Tags
Jane GoodallNetflix
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
