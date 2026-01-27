¡Otra nominación para Benicio del Toro!

Londres - El actor puertorriqueño Benicio del Toro ha recibido una nominación a los premios BAFTA, los más importantes del cine británico, en la categoría de Mejor actor de reparto por su interpretación en la comedia negra "One Battle After Another" (“Una batalla tras otra”), según anunció hoy, martes, la Academia Británica de Cine y Televisión.

La semana pasada, el puertorriqueño recibió su tercera nominación a los Premios Oscar por su interpretación del personaje Sensei Sergio St. Carlos, en la película “One Battle After Another”, del cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson.

En los Premios Oscar, Del Toro también, está nominado en la categoría Mejor actor de reparto. El actor comparte categoría con su compañero de reparto Sean Penn, además de Jacob Elordi (“Frankenstein”), Deloy Lindo(“Sinner”) y Stellan Skarsgård (“Sentimental Value”) y el ganador se dará a conocer el próximo 15 de marzo en la 98ª edición de los premios más prestigiosos del cine.

Benicio Del Toro en una escena de la película "One Battle After Another". (Suministrada .)