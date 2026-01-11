Película puertorriqueña “Trenzadas” se prepara para presentarse en los festivales de cine a lo largo del año

Hay heridas que nunca sanan del todo. Cuando Raisa Bonnet empezó a darle forma al guion de “Trenzadas”, que eventualmente sería su primer largometraje, el paso de un huracán categoría 5 que sumiría a la isla en miseria y oscuridad por meses, no parecía una posibilidad. Pero luego de que María destruyera a la isla, la historia que la cineasta quería contar fue tomando otros rumbos.

“Yo no necesariamente tenía una intención bien clara, más bien, quería reflejar en el cine, a través de esta historia, a nosotros como país y las situaciones que hemos vivido, pero a través de una familia que, como tantas otras familias, pasaron una gran necesidad después del huracán”, explicó la también directora.

Luego de haber recibido una serie de reconocimientos técnicos en el mercado Ventana Sur de Argentina, Bonnet y su equipo se preparan para el reto más grande. “Tenemos que pasar por la ruta de festivales internacionales que todavía no ha comenzado. Nosotros vamos a empezar en marzo a aplicar a los festivales de categoría que queremos aplicar y pues ver en cuál vamos a ser seleccionados”, explicó la directora.

PUBLICIDAD

Sobre la película, continuó Bonet: “En este caso, una madre que pierde su casa y a través de esa historia quería contar muchas otras cosas que se cuentan de una manera visual y auditiva que no necesariamente es intelectual. Se me hace complicado llevarlo a lo intelectual porque es como algo que sucede cuando uno ve la película y que tú te llevas como más en tu corazón que en tu mente”.

"Trenzadas" es el primer largometraje de Raisa Bonnet. (Carlos Rivera Giusti)

La trama sigue a esta madre y a sus dos hijas mientras intentan navegar el panorama inmediato del Puerto Rico poshuracán, y, a la vez, los matices particulares de cada vida en esta familia, como los retos de ser madre en este contexto, al igual que las dificultades particulares de la adolescencia.

Bonnet sostuvo que el convertirse en madre le hice acercarse de forma distinta a lo que quería contar y que, habiendo entendido las partes hermosas, pero también las grandes dificultades que conlleva la maternidad, fue entendiendo mejor a sus personajes. De muchos modos, hacer esta película fue una forma de entenderse a sí misma.

De muchas maneras, “Trenzadas” permitió una oportunidad similar a sus tres figuras principales.

“Sentí que Trenzadas me dio el espacio a mí para sanar unas cosas que yo no sabía que tenía que sanar. Eso me ayudó mucho en mi vida personal. No tan solo eso, me ayudó también a conectar con otras personas, en este caso, con mis compañeras. Vi cómo todas nos entrelazamos, nuestras historias personales se entrelazaban hasta con el personaje y hasta con nosotras mismas, de una manera bien especial. Y eso me lo llevo en el corazón. Siento que me hizo crecer a nivel personal”, compartió Mar Cruz Abril, quien interpreta a la madre en la película, sobre su experiencia en el proceso de filmación.

PUBLICIDAD

Para Jonaibett Cruz Manso, la joven que interpreta a la hija adolescente, el proceso fue igual de inmersivo y transformador. Según contó, esta oportunidad llegó para ella en un momento importante de su vida. “Concuerdo mucho con lo que dice mi compañera, pero más en lo personal para mí, yo tengo 23 años, y, no sé si han escuchado de la crisis de los 20, que uno como que no sabe qué va a hacer con su vida, sientes que no tienes nada organizado. Al llegar, ‘Trenzadas’ en ese preciso momento, ese año, yo estaba pasando por diferentes cosas personales, y estaba tratando de encontrarme a mí misma. Y esos días de filmaciones y me ayudaban a estar consciente de que en el momento, lo que está pasando ahora en el momento, es realmente contestación a preguntas que yo misma me hacía, como que si estoy haciendo las cosas bien, voy por el camino que es, contestar la pregunta que todo el mundo me hace, ¿cómo te ves de aquí a cinco años? Llegar a esa película fue clave para yo crecer y hablar conmigo misma, y decirme, ‘mira, esos sacrificios que estás haciendo, si están valiendo la pena, están donde se supone que es’”, explicó.

Para la más pequeña de las tres, la joven Valentina Cruz, de solo 10 años, el proceso fue uno muy interesante y, aunque la temática de la película era pesada, encontró que podía buscar maneras de hacer de su experiencia una divertida.

“Me gustó mucho, me sentí única, a veces en algunas escenas me aburría, pero encontramos las maneras de hacerlo divertido, pues mis compañeras eran buenas conmigo. Me gustó mucho la película, y yo siento que la película va a estar demasiado increíble. Yo sentí que mi mamá en la película era mi segunda mamá, y mi hermana yo sentía que era como una verdadera hermana. Como si estuviera teniendo una vida primero, pero cuando me acuesto a dormir en esa vida, tengo otra. Algo así. Las dos me han querido mucho, todas siempre me han querido, y me protegen, me siento cómoda, protegida, me siento muy bien”, relató la pequeña, con gran elocuencia, sobre haber sido parte de esta película.

PUBLICIDAD

Al final del camino, “Trenzadas” no busca ser una película solo sobre el trauma del huracán, sino una visión distinta sobre lo que esas heridas que no cierran pueden significar. El dolor que causaron no queda borrado, pero Bonnet quisiera recordarle a su audiencia que eso no significa que esas huellas no tienen que definir el resto de la vida, que se puede seguir viviendo.

“Dentro de todas esas emociones y de cualquier llanto que se pueda generar y de cualquier herida que pueda abrir, para mí sería, bien bonito que nosotros podamos sanar esas heridas que están ahí y que aunque las estemos ignorando, todavía están ahí”, explicó.