Puerto Rico Film Festival celebra 15 años de cine y cultura en Mayagüez

En esta edición especial de aniversario, el festival ofrecerá una programación variada que incluirá una serie de eventos como el “Road to First Attack 2024″, “PRFF Kids” y “PRFF Stand Up Showdown”. Además, se realizarán paneles de discusión, talleres y encuentros con directores y actores para que el público interactúe con los creadores detrás de las cámaras.