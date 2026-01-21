¿Qué le depara el 2026 a Carlos Ponce?

El actor puertorriqueño Carlos Ponce hacía un largo tiempo que no rodaba una producción fílmica en Puerto Rico.

Si su contabilidad no le falla, jura que van 20 años antes de entrar en el 2024 al rodaje de la película puertorriqueña “Perla” que protagoniza junto a la Miss Universe 2006, Zuleyka Rivera. Es por ello que asegura tener el corazón inflado de orgullo por aparecer a partir de mañana, jueves, 22 de enero, en los cines de su patria, con el estreno de la película “Perla”, dirigida por David Norris, con Yamara Rodríguez como productora y Joel Iván Rivera en la producción ejecutiva.

Zuleyka Rivera y Carlos Ponce protagonizan la película "Perla". (Suministrada)

“Hace poquito terminé mi quinta película en Puerto Rico, pero las primeras tres se hicieron, con casi 20 años de espacio entre “Perla” y una última que rodé el año pasado. Ahora con el estreno de “Perla” he podido estar en cinco películas puertorriqueñas y siento un orgullo que no puedo explicar. A nivel de producción, Puerto Rico no tiene que envidiarle nada a ningún otro lugar. Siento que esta isla tiene todo. Puerto Rico es un paraíso para rodar películas porque aquí, además, se trabaja con profesionales”, señaló el actor que lleva más de 35 años en las artes escénicas y en el mundo del entretenimiento.

Ponce ha tenido la fortuna y el talento para probarse y desarrollarse en el cine, la televisión, teatro, doblajes de personajes y la música. En su caso lanzarse y explorar diferentes facetas le ha permitido crecer y diversificarse, pero ante todo saber cuándo es prudente declinar algún proyecto. Así fue que lo hizo con la música al alejarse del negocio, pero se mantiene escribiendo canciones para las series y producciones que trabaja como actor.

Con el estreno de “Perla” y otro filme puertorriqueño que todavía no está autorizado a revelar, el actor afirmó que lo más que le gusta de ambos proyectos es que presentan la identidad y cultura boricua tal y como la viven los residentes de la isla.

“Son películas con temas de aquí, temas que son globales de todos modos, porque el mundo entero se identifica, pero al verlo en el cine sabes que se trata de Puerto Rico. Nuestra identidad está reflejada de principio a fin y eso me enorgullece”, señaló el esposo de la presentadora Karina Banda.

En “Perla” interpreta al personaje de “Vicente Espinel”, un músico de folclor que lucha por mantener viva la tradición en una industria musical dominada por el reguetón. Historia reflejada en la actualidad. En el filme conoce a la intérprete urbana “Perla” (Zuleyka Rivera) y se presenta un choque que explora temas de identidad, evolución y resistencia cultural a través de la música.

Además de los dos largometrajes puertorriqueños, Ponce suma su rostro a otras tres películas que deben salir en el 2026 en las salas de cine en Estados Unidos y Latinomerica.

“Estoy en plena promoción porque son cinco películas que están colgando desde que se grabaron y salen todas este año. Entonces hay una que se llama ‘Ethan Bloom’, donde soy un sacerdote que se topa con un niño judío que quiere ser católico porque su mamá, que falleció se le parece a la Virgen María. Es una historia muy linda, que espero sea del agrado de la gente. Esa la rodamos en Miami. También hay otra que le han cambiado el nombre y la hicimos en Colombia, es en español y la otra es ”Mercy Mercy Me" que se grabó en Luisiana y en esa soy un policía corrupto de Texas. Son papeles todos distintos y que me disfruto mucho por las historias que presentan", detalló el artista que esta noche participa en la premier de “Perla”, junto al resto de actores de Puerto Rico en el cine del Distrito T Mobile.

Cabe destacar que la famosa actriz española, Paz Vega también se encuentra en la isla como parte de su participación en “Perla”.