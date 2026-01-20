Del Miss Universe al cine boricua: ¿Quién es el amuleto de la suerte de Zuleyka Rivera?

La Miss Universe 2006, Zuleyka Rivera reveló que el actor y presentador Carlos Ponce es y ha sido el “amuleto de la suerte” cada vez que asume dar un primer paso.

Precisamente el día que Rivera se convirtió en la mujer más bella del universo en el certamen Miss Universe en el 2006, fue Ponce quien pronunció el nombre de Puerto Rico como la gran ganadora, siendo el presentador oficial del concurso.

Luego en el 2007, la exreina de belleza tuvo su primera oportunidad actoral en una novela y fue el actor puertorriqueño quien protagonizaba el melodrama “Dame chocolate”.

Ahora, en el 2026, Rivera llega a la pantalla grande con su primer protagónico, con la película puertorriqueña “Perla” que estrena a partir del 22 de enero en las salas de cine de Puerto Rico y próximamente en cines de Estados Unidos.

Lo hace de la mano de Ponce al protagonizar el filme del director David Norris, bajo la producción de Joel Iván Rivera y Yamara Rodríguez.

“Carlos ha sido mi amuleto de la suerte y ha sido mi patadita de la buena suerte para todos los proyectos que me han surgido. Espero que este no sea la excepción. Estoy feliz de poder trabajar en proyectos que dejen huellas porque nunca había protagonizado y nunca había hecho una película completamente puertorriqueña y hacerla en mi país me enorgullece”, comentó una emocionada Rivera, sobre el filme en el que debutó. Además, en un estudio de música bajo la dirección de su pareja DJ Luian, hizo la parte musical del largometraje rodado en el 2024 en la comunidad La Perla en el Viejo San Juan y en otros lugares de Puerto Rico.

Rivera recordó que tras ganar el Miss Universe exploró oportunidades profesionales en Estados Unidos, pero se topó “con la triste realidad que en aquel tiempo si no cambiaba mi identidad, mi léxico y mi acento se me hacía muy difícil conseguir trabajo”.

“Hoy día agradezco muchísimo al mundo entero que ya estamos teniendo aceptación de producciones españolas como la Casa de Papel que todo el mundo quedó loco y todos queremos ser españoles. Asimismo, hay producciones colombianas y Puerto Rico, como es una isla tan talentosa no nos podíamos quedar atrás. Me enorgullece muchísimo que podamos hacer producciones con nuestra identidad para Puerto Rico y fuera de Puerto Rico”, afirmó la actriz que regresó el año pasado a su país, luego de vivir años fuera de su patria.

Sobre trabajar con su prometido DJ Luian, aseguró que “está con unos de los mejores” en el género urbano y que se trata del hombre con mayor paciencia en su vida.

Zuleyka Rivera y Dj Luian. (Suministrada)

“Él tiene mucha paciencia conmigo. Yo creo que lo sabe él y Puerto Rico entero que soy una persona con un carácter fuerte y que dirigirme a veces es un poco complicado, por así decirlo”, reveló Rivera, quien de paso aclaró que ella no es cantante, que incluso estaba reacia a grabar el tema “Contigo” junto a Ponce.

El sencillo forma parte de una banda sonora que incluirá varios temas originales creados por DJ Luian. El productor de música urbana dijo a este medio que el acercamiento para integrarse al filme llegó después que los productores se reunieron con la exreina de belleza.

Ponce, por su parte, señaló que DJ Luian y el filme lo sacaron de su zona de confort, puesto que en el filme tuvo que interpretar temas urbanos. El actor decidió hace años desligarse del negocio de la música, aunque aseguró que cada vez que tiene una oportunidad fílmica y le piden que escriba alguna letra lo hace con mucho gusto y orgullo.

“Me quité de la música, pero en las diferentes producciones que he trabajado he tenido la oportunidad hasta de escribir muchos de los temas”, sentenció.

Una película con sabor a Puerto Rico

“Lo que más me gusta de los últimos dos proyectos que he hecho en Puerto Rico es que son películas, con temas de aquí, que son temas globales y que el mundo entero se identifica. Pero son temas que se presentan con nuestra música, con nuestra comida, con nuestra gente. Con la identidad de los puertorriqueños”, detalló Ponce en un aparte con El Nuevo Día.

La historia de “Perla” presenta la vida de “Vicente Espinel” (Carlos Ponce), un músico de folclor que enfrenta los desafíos del mundo al conocer “Perla” (Zuleyka Rivera) aficionada del reguetón. La trama explora el choque entre la tradición y la modernidad, entre lo que se hereda y se reinventa, en un guion que combina drama, música y reflexión social.

Los dos protagonistas resaltaron en conferencia de prensa que los temas que aborda el filme son de temática social, en la que muchos se verán identificados.

Los actores comparten escena con la reconocida actriz española Paz Vega, quien aseguró sentirse feliz y honrada de ser parte del filme puertorriqueño. En el encuentro con los medios de comunicación asistieron los actores Modesto Lacén, Yamil Ureña, Luis Gonzaga, Hermes Croatto, Nashali Enchautegui y Laura Carmine, entre otros.