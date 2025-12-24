Zuleyka Rivera y DJ Luian: “No somos una historia tradicional de Navidad”

Bajo el lujoso escenario de Dubái, Zuleyka Rivera y DJ Luian encendieron nuevamente la chispa de su romance a finales de 2025. A través de imágenes que sugerían el regreso de su anillo de compromiso, la modelo y el productor urbano confirmaron que, a pesar de las diferencias pasadas, han decidido darse una nueva oportunidad lejos del ruido mediático.

Tras meses de especulaciones y un aparente distanciamiento a inicios de año, la pareja ha sido vista nuevamente de la mano en eventos públicos en Puerto Rico. Así las cosas, parece que los mejores capítulos de su historia en común todavía están por escribirse.

Hoy, la Miss Universe 2006 y el productor volvieron a sorprender a sus seguidores. En esta ocasión, con la sesión fotográfica que compartieron a modo de felicitación navideña en sus redes sociales.

“No somos una historia tradicional de Navidad. ‘Bad Santa’ solo hay uno. Feliz Navidad para todos”, lee el texto.

Desde que hicieron pública su relación en 2021, la unión entre Rivera y el influyente productor ha sido una montaña rusa de emociones, compromisos y rupturas temporales. Lo que comenzó como una pareja poderosa en la industria del entretenimiento puertorriqueño ha evolucionado en una historia de persistencia que, tras superar una crisis en enero de 2025, parece haber encontrado estabilidad nuevamente a finales de este año.

