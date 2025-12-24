Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Zuleyka Rivera y DJ Luian: “No somos una historia tradicional de Navidad”

La pareja felicitó a sus seguidores con una particular sesión fotográfica que publicaron en sus redes sociales

24 de diciembre de 2025 - 6:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Zuleyka Rivera y DJ Luian hicieron pública su relación en el 2021. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Bajo el lujoso escenario de Dubái, Zuleyka Rivera y DJ Luian encendieron nuevamente la chispa de su romance a finales de 2025. A través de imágenes que sugerían el regreso de su anillo de compromiso, la modelo y el productor urbano confirmaron que, a pesar de las diferencias pasadas, han decidido darse una nueva oportunidad lejos del ruido mediático.

Tras meses de especulaciones y un aparente distanciamiento a inicios de año, la pareja ha sido vista nuevamente de la mano en eventos públicos en Puerto Rico. Así las cosas, parece que los mejores capítulos de su historia en común todavía están por escribirse.

Hoy, la Miss Universe 2006 y el productor volvieron a sorprender a sus seguidores. En esta ocasión, con la sesión fotográfica que compartieron a modo de felicitación navideña en sus redes sociales.

“No somos una historia tradicional de Navidad. ‘Bad Santa’ solo hay uno. Feliz Navidad para todos”, lee el texto.

Desde que hicieron pública su relación en 2021, la unión entre Rivera y el influyente productor ha sido una montaña rusa de emociones, compromisos y rupturas temporales. Lo que comenzó como una pareja poderosa en la industria del entretenimiento puertorriqueño ha evolucionado en una historia de persistencia que, tras superar una crisis en enero de 2025, parece haber encontrado estabilidad nuevamente a finales de este año.

Traje típico que llevó Zuleyka Rivera a Miss Universe 2006. Vestido que Zuleyka Rivera utilizó en la competencia preliminar. Zuleyka Rivera durante su primera pasarela como Miss Universe.
1 / 20 | La noche en que Zuleyka Rivera se convirtió en Miss Universe . Traje típico que llevó Zuleyka Rivera a Miss Universe 2006. - GREG HARBAUGH
Zuleyka RiveraDJ LuianRelacionesNavidad
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
