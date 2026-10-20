¿Qué pasó con Apu? El personaje vuelve a hablar en “Los Simpson” tras una década fuera de la trama

A lo largo de las 38 temporadas de “Los Simpson”, los episodios de “Treehouse of Horror”, dedicados a Halloween, siempre han sido un auténtico regalo con sus historias independientes y espeluznantes. El domingo, la serie sorprendió a los espectadores con un gran regreso: Apu, el querido dueño del Kwik-E-Mart, del que no se había sabido nada durante casi una década, volvió a hablar en Springfield.

Él y su mujer, Manjula, regresaban con una trama sustanciosa y con las voces de auténticos actores indio-estadounidenses: Sunil Malhotra, un veterano actor de doblaje, y Janina Gavankar (“The Morning Show”).

“Traer de vuelta a Apu es como una recuperación. De verdad que ES su regreso a casa”, afirmaron Malhotra y Gavankar el domingo en una publicación conjunta en Instagram.

El regreso inesperado de Apu supone un giro sorprendente en un debate que lleva años girando en torno a cómo este personaje ha representado un estereotipo doloroso para algunos estadounidenses de origen sudasiático. Tras el documental de 2017 del cómico Hari Kondabolu, “The Problem With Apu”, el personaje quedó prácticamente relegado de la pantalla.

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Cómo un documental sobre Apu se convirtió en un punto de inflexión

En “The Problem With Apu”, Kondabolu, que se define a sí mismo como fan de la serie de Fox, intentó asimilar sus recelos. Entrevistó a un sinfín de famosos de origen sudasiático, entre ellos Kal Penn, Utkarsh Ambudkar y Hasan Minhaj, sobre cómo fue crecer con ese personaje. Compartieron recuerdos de haber sufrido acoso y de que les llamaran “Apu” a modo de insulto. A su percepción de Apu como una mera caricatura se sumaba el hecho de que Hank Azaria, un actor blanco, le prestara la voz.

Con el nombre completo de Apu Nahasapeemapetilon Jr., se sentía como “el eterno extranjero, alguien que representa a los indios en Estados Unidos a través de este único arquetipo: ser dueño de una tienda de conveniencia, ser un inmigrante reciente, tener ese acento tan marcado y estar muy limitado en lo que se refiere a una especie de identidad estadounidense”, afirma Bhoomi Thakore, profesora adjunta de sociología en la Universidad de Connecticut. Thakore señala que la película de Kondabolu planteó la idea de que Apu era la única representación de un personaje indio que la mayoría de la gente conocía cuando se estrenó en 1990.

Azaria dejó el papel tras el documental, aunque siguió prestando su voz a otros personajes de “Los Simpson”, mientras que Apu quedó en silencio y solo aparecía en segundo plano. Kondabolu, sin embargo, nunca había pedido que se eliminara el personaje de Apu. El lunes, elogió a “Los Simpson” por idear “una solución ingeniosa a todo esto” y por contratar a Malhotra y Gavankar.

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“También sigo estando orgulloso del debate público sobre la raza y la representación que inició mi documental”, declaró a The Associated Press en un comunicado enviado por correo electrónico. “Por último, espero que esto ponga fin a todos los mensajes de odio en muchos idiomas que he recibido durante la última década”.

Apu parece haber llegado para quedarse

En un episodio de 2018, “Los Simpson” respondieron al documental de Kondabolu haciendo que Lisa Simpson se lamentara de que “algo que empezó hace décadas, que fue aplaudido y que no resultaba ofensivo, ahora sea políticamente incorrecto. ... ¿Qué le vamos a hacer?“. A continuación, la cámara se desplazó hacia una foto enmarcada de Apu. Algunos tacharon el gag de flojo por no abordar directamente la polémica.

En una entrevista concedida al “New York Times” en 2020, Azaria, que por entonces llevaba varios años sin poner voz a Apu, anunció que dejaría el papel porque “simplemente no me parecía bien”. Más adelante, ese mismo año, en respuesta a las manifestaciones contra el racismo, “Los Simpson” anunciaron que ya no contratarían a actores de doblaje blancos para interpretar a personajes de color. A continuación, la serie volvió a elegir a actores negros para interpretar a dos personajes negros: Carl Carlson y el Dr. Julius Hibbert.

Kondabolu confirmó a la AP que no había hablado con los productores de “Los Simpson” sobre el regreso de Apu, “pero tampoco me lo debían”. Y parece que Apu ha venido para quedarse.

“Nos encanta este personaje y queríamos recuperarlo de una forma ingeniosa, al estilo de Los Simpson, que le permitiera evolucionar”, afirmó el productor ejecutivo Matt Selman en un comunicado. “Estamos encantados con lo que Sunil ya ha aportado al papel y tenemos muchas ganas de ver más de Apu en el futuro”.

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Apu fue recibido con cariño

Unas semanas después de que “Los Simpson” respondieran al documental, el autor y productor Amar Shah escribió una serie de publicaciones en las redes sociales y, posteriormente, un artículo de opinión en el Washington Post sobre por qué sentía un gran apego por Apu. Cuando veía a Apu, pensaba en su propio padre, de origen indio, que trabajaba sin descanso como propietario de una tienda de conveniencia, y en cómo eso había marcado su infancia en Florida.

“Apu sigue siendo, incluso hoy en día, un personaje que no me importaría que mis hijos vieran representado, porque verán aspectos de sí mismos y de sus propios abuelos”, afirma Shah al reflexionar sobre su obra de 2018. “Puedo entender perfectamente que alguien de origen sudasiático tenga un punto de vista diferente al mío, pero esta es mi infancia. Esta es mi historia”.

Tras ver este último episodio, Shah no notó ninguna diferencia significativa en la actuación de Malhotra.

“Obviamente, hay diferencias en la voz, el tono, la textura y todo eso. Pero el personaje siempre va a estar ahí, con su auténtica humanidad”, afirma Shah. “Creo que si hubieran incorporado este cambio antes, habría quedado mucho mejor”.

En un momento marcado por el odio hacia los sudasiáticos, se acoge con satisfacción el regreso de Apu

Apu está resurgiendo en un contexto de creciente odio hacia los sudasiáticos y los indios. “Stop AAPI Hate” y otros grupos de investigación han constatado que el uso en Internet de insultos racistas y amenazas contra los sudasiáticos y los indios se ha disparado en los últimos años.

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Bo French, candidato republicano a la Comisión Ferroviaria de Texas, publicó recientemente una foto de estudiantes de origen sudasiático de la Universidad de Texas animando en un partido de fútbol americano y los calificó de “un problema”. Justo la semana pasada, un hombre fue acusado de planear un tiroteo masivo en un templo hindú a las afueras de Chicago. En este contexto, Shah valora positivamente el enfoque prudente de la serie a la hora de reinterpretar al personaje.

“Es estupendo ver que la serie ha evolucionado con el tiempo y que ahora, sobre todo teniendo en cuenta la discriminación y, en realidad, los ataques que han sufrido últimamente los sudasiáticos y los indio-estadounidenses —cuestionándose nuestro patriotismo, nuestra identidad estadounidense e incluso si somos aficionados al fútbol americano universitario—, dice él”.

Este regreso coincide además con una representación mucho mayor de figuras destacadas de origen sudasiático-estadounidense, como la actriz y productora ejecutiva Mindy Kaling, y de personas que han superado barreras en el ámbito político, como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la exvicepresidenta Kamala Harris.

Según Shilpa Davé, profesora asociada de Estudios de Medios de Comunicación de la Universidad de Virginia, cuando Apu apareció por primera vez, era una de las pocas representaciones habituales de personas del sur de Asia en la televisión.

Ahora, afirma, “los sudasiáticos se han convertido en parte del panorama, desde “Bridgerton” hasta… “Never Have I Ever”, y hay una gran variedad de formas de representación”.

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