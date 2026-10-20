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¿Con un nuevo amor Jennifer López?

A la actriz se le vincula con el actor británico Brett Goldstein

20 de octubre de 2026 - 8:43 AM

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Jennifer López y Brett Goldstein. (IMAGE PRESS AGENCY)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Basta con ver a la actriz y cantante Jennifer López exhibirse en público con algún actor o figura pública para vincularla sentimentalmente con la persona.

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Esta vez se trata del actor británico Brett Goldstein, conocido por su papel en la serie “Ted Lasso” y con quien López protagonizó la comedia romántica “Office Romance”, de Netflix.

Según información divulgada por Page Six, una fuente indicó que al parecer “La Diva del Bronx” se está dando una nueva oportunidad en el amor con Goldstein, aunque por ahora mantienen una relación “casual”, sin formalidad.

El medio indicó que los actores fueron vistos el pasado 16 de octubre llegando y saliendo de una fiesta en Los Ángeles. Ambos viajaron en el mismo auto, aunque optaron por entrar por separado a la fiesta. Desde el estreno de la película en junio de 2026, comenzaron los rumores sobre una posible relación entre López, de 57 años, y Goldstein, de 46.

En ese entonces, los actores negaron la información sobre el supuesto romance.

Page Six indicó que los representantes de ambos artistas no respondieron a las solicitudes de reacciones sobre el presunto romance.

La cantante solicitó el divorcio de Ben Affleck en agosto de 2024 tras dos años de matrimonio. La expareja concluyó su proceso de divorcio en el 2025. López se ha casado en cuatro ocasiones.

Mientras que Goldstein, tuvo un romance público con la actriz Beth Rylance, con quien se le relacionó en 2021. Al actor no se le ha visto con más figuras públicas.

Jennifer López y Brett Goldstein, protagonistas de la comedia romántica de Netflix, Office Romance.El evento al que asistieron, Netflix Upfront 2026, presenta su próxima programación de contenidos y nuevas tecnologías publicitarias a anunciantes, marcas y compradores de medios.Jennifer López
1 / 10 | FOTOS: Así lució JLo en evento de Netflix. Jennifer López y Brett Goldstein, protagonistas de la comedia romántica de Netflix, Office Romance. - IMAGE PRESS AGENCY
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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