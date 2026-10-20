¿Quién se llevó los $200,000? “Top Chef VIP 5″ llega a su gran final

Guty Carrera se alzó la noche de lunes con el título de la quinta temporada de “Top Chef VIP” y el premio de $200,000, tras imponerse en la gran final de la competencia culinaria que se transmite por Telemundo.

En el último reto de la temporada, Carrera se enfrentó a los fogones junto a Lupillo Rivera, Kelly Rios y Ninel Conde, en una jornada decisiva en la que cada uno buscó conquistar el paladar de los jueces con las mejores propuestas gastronómicas, aprendidas durante su paso por el programa.

El presentador peruano estuvo apoyado en todo momento por su novia, Alana Lliteras, ganadora de la segunda temporada.

La emoción también se hizo sentir más allá de las recetas, pues los finalistas contaron con el apoyo de sus familiares y de los demás participantes de esta edición, quienes los acompañaron durante la última cocinada.

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Una vez más, la decisión recayó en los chefs Antonio “Toño” de Livier, Tita y Betty Vázquez, quienes tuvieron la responsabilidad de seleccionar al gran vencedor de la competencia.

Con esta victoria, Carrera culminó su paso por “Top Chef VIP”, que en 2027 regresa en su sexta edición.