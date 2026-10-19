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Cindy Crawford se despide de Presley Gerber a un mes de su muerte: “Hasta que nos volvamos a encontrar”

La supermodelo y su familia rompieron el silencio tras el fallecimiento de su hijo de 27 años de edad

19 de octubre de 2026 - 3:46 PM

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Cindy Crawford junto a su hijo Presley Gerber, en Beverly Hills en el 2024. (ALLISON DINNER)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Casi un mes después de la muerte de Presley Gerber, su familia decidió rendirle un emotivo homenaje y compartir públicamente el profundo dolor que atraviesa. Cindy Crawford, su esposo Rande Gerber y su hija Kaia Gerber dedicaron unas conmovedoras palabras al joven modelo, quien falleció el pasado 20 de septiembre, a los 27 años.

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“Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestro amado hijo y hermano. Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años”, comienza el mensaje compartido en la cuenta de Instagram de Crawford, acompañado de una fotografía de Presley en blanco y negro.

“Es un alma dulce y hermosa que amó y es amada, ahora y siempre. Estamos muy orgullosos de cómo vivió en este mundo, con bondad y vulnerabilidad”, expresaron.

El mensaje concluyó con una desgarradora despedida, en la que dejaron claro que el vínculo con Presley permanecerá intacto: “Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce niño. Te amaremos por siempre. Mamá, papá y Kaia”.

Kaia Gerber dedica una desgarradora carta a su hermano

Además del homenaje familiar, Kaia Gerber compartió una extensa reflexión en Instagram en la que expresó el dolor de perder a su hermano mayor y recordó el vínculo que los unió desde la infancia.

“No tengo palabras. Y tal vez la pequeña misericordia sea que no las necesitábamos todo este tiempo”, escribió la modelo, quien reconoció que ninguna palabra parece suficiente para describir la magnitud de su pérdida.

Kaia recordó lo importante que fue para ella ser la hermana de Presley y confesó que no sabe qué hacer con todo el amor que todavía siente por él.

“Tenía más amor por ti del que sabía qué hacer con él. Y ahora que no tiene a dónde ir, estoy segura de que me va a tragar entera… Decir que amarte fue lo más fácil del mundo implicaría que requirió algún esfuerzo. Nací amándote. Moriré amándote. Nunca hubo nada más”, expresó.

Una de las partes más dolorosos de la carta llegó cuando evocó un recuerdo de la infancia. Kaia contó que, cuando tenía miedo de perforarse las orejas, Presley lo hizo primero para ayudarla a superar sus temores. Al recordar ese gesto, escribió una frase que refleja la crudeza de su ausencia: “Y realmente desearía que no hubieras ido primero esta vez”.

La modelo también compartió una de las últimas reflexiones que Presley escribió, relacionada con un sueño en el que unos animales huían del fuego hacia un lago.

Recordemos que, antes de su muerte, el joven se encontraba internado en un centro de rehabilitación para tratar sus excesos de consumo de alcohol y drogas, que le traían no solo problemas físicos, sino importantes consecuencias para su salud mental.

Su muerte fue confirmada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, que indicó que falleció en el centro de rehabilitación.

El pasado domingo 20 de septiembre se informó la muerte de Presley Walker Gerber hijo de Cindy Crawford. El joven tenía 27 años. El pasado mes de diciembre, Gerber publicó un video en Instagram en el que hablaba sobre los medicamentos que consumía, incluidos antidepresivos y Xanax para los ataques de pánico.
1 / 21 | ¿Quién era Presley Gerber? El trágico adiós al joven que brilló en las pasarelas. El pasado domingo 20 de septiembre se informó la muerte de Presley Walker Gerber hijo de Cindy Crawford. - JENS KALAENE
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