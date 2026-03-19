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Sony y Pop Mart se unen para una película de Labubu

La cinta se encuentra en fase inicial y adaptará el universo “The Monsters”, creado por el artista Kasing Lung

19 de marzo de 2026 - 9:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Labubu forma parte de una línea de figuras coleccionables comercializadas por Pop Mart. (PEDRO PARDO)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Sony Pictures y la firma china Pop Mart confirmaron este jueves el desarrollo de la película de Labubu, que dirigirá el británico Paul King, quien también coescribirá el guion junto a Steven Levenson, en un proyecto que combinará imagen real y animación digital.

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La cinta se encuentra en fase inicial y adaptará el universo “The Monsters”, creado por el artista Kasing Lung, en el que se enmarca este personaje surgido en una serie de libros ilustrados publicados a partir de 2015.

El proyecto contará también con la participación del propio Lung como productor ejecutivo, junto a un equipo en el que figuran Michael Schaefer (“The Martian”) y Wenxin She (“Un amigo extraordinario”), mientras que Brittany Morrissey supervisará el desarrollo por parte de Sony Pictures, informó la compañía china en un comunicado.

Los Labubus han pasado de ser un simple juguete a ser reconocidos como un fenómeno popular. (Photo by Pedro PARDO / AFP)Los Labubu aparecieron por primera vez en un libro de ilustraciones titulado “The Monsters” y, según fuentes especializadas como Bloomberg o Forbes, las figuras están inspiradas en la mitología nórdica. (Pop Mart via AP)Muchos comparten a través de las redes sociales su colección. (Photo by Hector RETAMAL / AFP)
1 / 10 | FOTOS | Los has visto por ahí, pero ¿qué son los Labubu?. Los Labubus han pasado de ser un simple juguete a ser reconocidos como un fenómeno popular. (Photo by Pedro PARDO / AFP) - PEDRO PARDO

Medios especializados como The Hollywood Reporter adelantaron el pasado diciembre que Sony había adquirido los derechos cinematográficos de Labubu y que King se haría cargo de la dirección del filme, en lo que suponía el primer paso para llevar al cine esta propiedad intelectual surgida en China.

King se ganó una gran popularidad, además de varias nominaciones a los premios BAFTA, por dirigir y coescribir las dos primeras películas de “Paddington”, además de ser creador de “Wonka”.

Labubu forma parte de una línea de figuras coleccionables comercializadas por Pop Mart, una compañía china que ha expandido este tipo de productos a mercados internacionales mediante un modelo basado en ediciones limitadas y distribución en tiendas físicas y máquinas expendedoras.

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