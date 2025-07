“Superman” de James Gunn arranca con $122 millones en su estreno

DC y Warner Bros. tenían mucho en juego con “Superman”. Si bien Marvel Studios de Walt Disney Co. ha tenido su propia cuota de dificultades, los superhéroes de DC recientemente encontraron principalmente kriptonita en los cines. Películas como “Joker: Folie à Deux”, “The Flash” y “¡Shazam! Fury of the Gods" fracasaron.