“The Bride!”: Maggie Gyllenhaal lleva al mítico Frankenstein a un nuevo territorio

Maggie Gyllenhaal había ganado cierto prestigio como cineasta y quería hacer algo grande. Algo épico. Algo honesto. Algo que no solo tocara una fibra —como lo había hecho con su primera película, una adaptación de "The Lost Daughter" de Elena Ferrante— sino que le abriera las puertas de par en par. Quería que hubiera sangre por toda la habitación —en sentido figurado y, en el caso de su nueva película "The Bride!", también literalmente.

Lo que comenzó como curiosidad por una imagen de la "Bride of Frankenstein" interpretada por Elsa Lanchester —que vio tatuada— evolucionó, gracias a su imaginación, en una de las películas más audaces y eléctricas del año. Al igual que otras propuestas recientes de estudio, "The Bride!" es un espectáculo que desafía los géneros, lleno de personalidad y de elementos que la directora ama: romance, acción, baile, ídolos cinematográficos, mujeres profesionales, grandes ideas, temas complejos. La actriz Jessie Buckley, un espíritu afín a Gyllenhaal está fascinada con la idea de enfrentarse a su propio “monstruo”.

“Jessie y yo estamos interesadas en explorar los límites de lo que sabemos de nosotras mismas y de cómo nos relacionamos con el mundo, para llegar a un lugar donde podamos aprender algo”, dijo Gyllenhaal.

PUBLICIDAD

El gran salto de Maggie Gyllenhaal

Tras pasar más de la mitad de su vida como actriz en Hollywood y en el teatro, Gyllenhaal encontró su verdadera vocación detrás de la cámara. Frente a ella, sus ideas, inteligencia y creatividad solo eran valoradas ocasionalmente; detrás del lente, la historia fue distinta.

Su primer filme fue una producción pequeña, de unos $5 millones, pero causó impacto con tres nominaciones al Óscar: para sus actrices Jessie Buckley y Olivia Colman, y para su guion adaptado. Con "The Bride!" dio un salto a otro nivel.

La película es una ambiciosa producción de estudio con estrellas como Christian Bale, Annette Bening, Penélope Cruz, su hermano Jake Gyllenhaal y su esposo Peter Sarsgaard. Cuenta con un presupuesto superior a $80 millones y se estrena ampliamente en cines, incluyendo salas IMAX.

Cómo Jessie Buckley se transformó en la novia

Jessie Buckley. (Scott A Garfitt)

En el centro de la historia está Buckley, quien encarna varias facetas dentro de la narrativa: una versión omnisciente de Mary Shelley, una mujer en el Chicago de los años 30 dominado por gánsteres, y un cadáver reanimado contra su voluntad para convertirse en compañera del solitario y romántico monstruo de Frankenstein, interpretado por Christian Bale.

En la película original de 1935, la novia de Frankenstein aparece menos de tres minutos y ni siquiera habla. En manos de Gyllenhaal y Buckley, el personaje se transforma en una revolucionaria accidental: feroz, irreverente y libre, que se lanza al mundo junto al monstruo.

Una película pensada para el cine

Esta imagen difundida por Warner Bros Entertainment muestra a Jessie Buckley en una escena de "¡La novia!". (Warner Bros Entertainment vía AP)

La cinta llega a los cines en un momento de cambios profundos en la industria. Durante el estreno en Londres, Bale comentó que a veces parece que el cine en salas está viviendo “sus últimos estertores”.

PUBLICIDAD

Para Gyllenhaal, sin embargo, "The Bride!" fue concebida para verse en pantalla grande y con público.