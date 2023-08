William Friedkin, el galardonado director que se convirtió en uno de los mejores cineastas cuando a penas estaba en su tercera década de vida con la apasionante “The French Connection” y la aterradora “The Exorcist”, murió a los 87 años.

Friedkin, quien ganó el Oscar al mejor director por “The French Connection”, falleció el lunes en Los Ángeles, indicó Marcia Franklin, su asistente ejecutiva durante 24 años, a The Associated Press en nombre de su familia y esposa, la exdirectora del estudio Sherry Lansing.

“The French Connection”, basada en una historia real, trata sobre los esfuerzos del inconformista detective de la policía de la ciudad de Nueva York, James “Popeye” Doyle, para localizar al francés Fernando Rey, autor intelectual de un gran entramado de drogas en Estados Unidos. Contiene una de las escenas de persecución más emocionantes jamás filmadas.

De izquierda a derecha: Philip D'Antoni, productor de "The French Connection"; Gene Hackman, ganador del premio al mejor actor por "The French Connection"; Jane Fonda, ganadora del premio a la mejor actriz por "Klute" y William Friedkin, ganador del premio a la mejor dirección por "The French Connection" durante la entrega de los Premios Oscar el 27 de marzo de 1971. (Anonymous)

Doyle, interpretado por Gene Hackman en una actuación ganadora de un Oscar, por poco no logra el arresto en un tren subterráneo, luego se apresura a su coche de policía para seguir el tren cuando emerge en una vía férrea elevada.

La película también ganó premios de la Academia a la mejor película, guión y edición de la película y llevó a los críticos a elogiar a Friedkin, que entonces tenía solo 32 años, como miembro destacado de una nueva generación de cineastas.

Siguió con un éxito de taquilla aún mayor, “The Exorcist”, basado en la novela más vendida de William Peter Blatty sobre una niña de 12 años poseída por el diablo.

Las escenas desgarradoras de la posesión de la niña y un elenco espléndido, que incluye a Linda Blair como la niña, Ellen Burstyn como su madre y Max Von Sydow y Jason Miller como los sacerdotes que intentan exorcizar el demonio de ella, ayudaron a hacer de la película una sensación en la taquilla de los cines. Fue tan aterrador para su época que muchos espectadores huyeron del cine antes de que terminara y algunos informaron que no pudieron dormir durante los días posteriores.

Esta película recibió 10 nominaciones al Oscar, incluida una para Friedkin como director, y ganó dos, por el guión de Blatty y por el sonido.

Con ese segundo éxito, Friedkin continuaría dirigiendo películas y programas de televisión hasta bien entrado el siglo XXI. Pero nunca más volvería a igualar el éxito de esos primeros trabajos.

Otros créditos cinematográficos incluyen “To Live and Die in L.A.”, “Cruising”, “Rules of Engagement” y una nueva versión para televisión de la obra clásica y la película de Sidney Lumet “12 Angry Men”. Friedkin también dirigió episodios para programas de televisión como “The Twilight Zone”, “Rebel Highway” y “CSI: Crime Scene Investigation”.

Inicios humildes

Nacido en Chicago el 29 de agosto de 1939, comenzó a trabajar en producciones televisivas locales cuando era adolescente. A los 16 años dirigía espectáculos en vivo.

“Mi principal influencia fue la radio dramática cuando era niño”, dijo en una entrevista de 2001. “Recuerdo haberlo escuchado en la oscuridad, todo quedó a la imaginación. Era solo sonido. Primero pienso en los sonidos y luego en las imágenes”.

Pasó de los espectáculos en vivo a los documentales, haciendo “The People Versus Paul Crump”, en 1962. Era la historia de un preso que se rehabilita en el corredor de la muerte después de ser sentenciado por el asesinato de un guardia durante un robo fallido en una planta de alimentos de Chicago.

El productor David Wolper quedó tan impresionado que llevó a Friedkin a Hollywood para dirigir programas de televisión.

Después de trabajar en programas como “The Bold Ones”, “The Alfred Hitchcock Hour” y el documental “The Thin Blue Line”, Friedkin consiguió su primera película, “Good Times” de 1967. Fue un jugueteo musical alegre encabezado por el dúo pop Sonny y Cher en lo que sería su única aparición en una película juntos.

Siguió con “The Night They Raided Minsky’s”, sobre la vida entre bastidores en un teatro burlesco, y “The Birthday Party”, de una obra de Harold Pinter. Luego ganó la atención de la crítica con “The Boys in the Band” de 1970, una película histórica sobre hombres homosexuales.

Friedkin tuvo tres breves matrimonios en las décadas de 1970 y 1980 con la actriz francesa Jeanne Moreau; la actriz británica Lesley-Anne Down, con quien tuvo un hijo; y la presentadora de noticias de televisión de Los Ángeles, Kelly Lange. En 1991 se casó con Lansing, ejecutiva del estudio Paramount.

En los últimos años, Friedkin fue llamado a menudo para reflexionar sobre su carrera en torno al 50 aniversario de sus clásicos y siempre fue sincero. También escribió un libro de memorias, “The Friedkin Connection”, que se estrenó en 2012. Y aún no había terminado de trabajar: una nueva película, “The Caine Mutiny Court-Martial”, protagonizada por Kiefer Sutherland, se estrenará en el Festival de Cine de Venecia el próximo mes.

Pensando en la icónica secuencia de persecución de automóviles en “The French Connection”, Friedkin le dijo a NBC News en 2021 que era legítimamente una amenaza para la vida y que nunca volvería a hacerlo.

“Todo lo que ves, en realidad lo hicimos. Entonces no había CGI. No había forma de fingir. Simplemente pisé el acelerador a fondo y avanzamos a 90 millas por hora en el tráfico de la ciudad”, dijo. “El hecho de que nadie haya resultado herido es un milagro. El hecho de que no me mataron, el hecho de que algunos de los miembros de la tripulación no resultaron heridos ni asesinados. Esa es una decisión que nunca volvería a tomar. Era joven y me importaba muy poco las cosas. Simplemente salí y lo hice. Me propuse hacer una gran escena de persecución y no me importaron las consecuencias, y ahora sí me importa”.