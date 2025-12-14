Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Zuleyka Rivera debuta como cantante junto a Carlos Ponce

La exreina de belleza grabó el tema “Contigo” como parte de la película “Perla”

14 de diciembre de 2025 - 9:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Zuleyka Rivera y Carlos Ponce le dan voz al primer sencillo de la pelicula "Perla", que estrena en cines el próximo 26 de enero de 2026. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La puertorriqueña Zuleyka Rivera no solo conquistó el universo en el 2006 al convertirse en Miss Universe, sino que además ha hecho carrera como actriz, modelo, presentadora y ahora, como cantante.

La actriz que protagoniza la película “Perla”, filmada en Puerto Rico, junto al actor Carlos Ponce, le dio voz al primer sencillo musical de la película, titulado “Contigo”. De esta forma la exreina de belleza incursiona la música, faceta que no había hecho pública.

El tema fue grabado con las voces de Ponce y Rivera como parte de sus participaciones en la película “Perla” que llegará a las salas de cine el próximo 22 de enero de 2026. El sencillo forma parte de una banda sonora que incluirá varios temas originales creados para el filme “Perla”.

El sencillo musical, “Contigo”, interpretado por Rivera y Ponce es un tema urbano-romántico, producido por DJ Luian.

“Contigo” fusiona la calidez melódica del pop latino con ritmos urbanos suaves, resaltando la química vocal entre ambos artistas. La interpretación combina emotividad y energía moderna, para capturar el espíritu de la historia que narra la película.

Cada composición musical busca reflejar elementos claves de la narrativa, aportando profundidad emocional y ampliando la experiencia cinematográfica.

Rivera, quien además protagoniza la película, demuestra una vez más su versatilidad artística en la colaboración inédita. Por su parte, Ponce aporta su sello interpretativo y distintivo, puesto que el puertorriqueño ha podido forjar una carrera musical desde el 1998, aunque en los últimos años se ha dedicado de lleno a la actuación.

”‘Contigo’ es un tema que nace del corazón de la película y del talento increíble de Zuleyka y Carlos. Creamos un sonido que capturara esa mezcla de emoción, energía y romance que vive en la historia de Perla. Estoy bien orgulloso del resultado y de poder aportar a este proyecto que sé que va a conectar con el público desde el primer acorde”, comentó DJ Luian, en declaraciones escritas.

El productor es la pareja sentimental de Rivera. La pareja enfrentó una separación, pero según fotos recientes retomaron su relación y estuvieron juntos de viaje en Dubai.

Zuleyka Rivera y DJ Luian acaramelados en Dubai
Zuleyka Rivera y DJ Luian acaramelados en Dubai (Instagram (@Zuleykarivera))

“La música siempre fue una pieza esencial en cómo queríamos contar la historia de Perla, y ‘Contigo’ abre ese camino con fuerza. Zuleyka y Carlos lograron transmitir exactamente el sentimiento que buscábamos: pasión, vulnerabilidad y verdad. Este tema es solo el comienzo de una experiencia que sorprenderá al público”, expresó el productor de la película, Joel Iván Rivera.

El público ya puede disfrutar de “Contigo” en las principales plataformas digitales.

ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
