16 de agosto de 2025
86°lluvia ligera
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
A 30 años de “María la del barrio”, Thalía muestra imágenes inéditas

Lo que no habías visto sobre la famosa novela

16 de agosto de 2025 - 11:03 AM

María la del Barrio. (Captura)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

“María la del barrio” es una de las telenovelas más icónicas de la década del 90. No solo cautivó a la audiencia mexicana, sino que en poco tiempo se transformó en un fenómeno global, que se transmitió en más de 180 países. La presencia de Thalía, que se puso en la piel de la protagonista, fue un factor clave en la popularidad de la ficción que produjo Anelli Nesma Medina en 1995. A 30 años de su estreno, la artista revolucionó a sus fanáticos al compartir imágenes y videos inéditos de la serie.

¡30 años de nuestra querida María la del barrio! Este personaje nos enseñó tanto... a levantarnos cuando caemos, a entender que nuestro origen no define nuestro destino y que nunca, nunca debemos olvidar de dónde venimos”, escribió la cantante mexicana de 53 años en su cuenta de Instagram, donde acumula 22 millones de seguidores. El mensaje acompañó un carrete en el que se la ve en varias escenas de la tira que se emitió durante una temporada.

Y continuó: “Son 30 años de una historia que nos dio tanto, que conectó con personas de todas partes del mundo. Incluso quienes no hablaban español se enamoraron de la autenticidad de María y de sus ocurrencias. Eternamente agradecida por haber sido el canal para conectar con ustedes a través de esta historia, y que siga siendo un pretexto perfecto para unir a toda la familia. ¡Y a mucha honra!”.

La publicación recibió miles de likes en minutos y decenas de comentarios de admiradores de todo el mundo. “Fue parte de mi infancia y adolescencia. Crecimos viendo #MariadoBairro. Tal vez no seríamos tan felices hoy. Regresá a Brasil. Te queremos mucho”; ”Crecimos viendo la trilogía de las Marías, pero María la del barrio, la mejor. Y cada vez que la volvemos a mirar sigue tan vigente. ¿Por qué? Porque es una obra de arte, de la ficción, cuenta una historia que llega al corazón interpretada por grandes artistas. Todo eso se llama trabajo, amor, pasión. Gracias Thalía por todo tu arte. ¡Muchas bendiciones!" y “Tienes muchos fans en Turquía, eres la razón por la que me encanta el español”, fueron solo algunos de los mensajes de los fanáticos.

En el 1997, Thalía le dio voz a Anastasia en la versión en español de la película animada. La intérprete inició su carrera musical a principios de los años 80's como vocalista de un grupo infantil llamado Din-Din y en 1986 se integró a la banda Timbiriche, con la que grabó tres álbumes de estudio y de la que se separó en 1989.En el 2022, la mexicana está de vuelta con el tema "Psycho Bitch", que lanzó hoy, 4 de noviembre.
1 / 26 | Thalía: los momentos que marcaron su carrera . En el 1997, Thalía le dio voz a Anastasia en la versión en español de la película animada. - ROBERTO VELAZQUEZ

Cuando se emitió la telenovela, Thalía ya era una estrella en ascenso gracias a su éxito como cantante y a las dos telenovelas anteriores de la llamada “Trilogía de las Marías”: María Mercedes y Marimar. Sin embargo, la historia de María Hernández, una joven humilde y recolectora de basura que, tras la muerte de su madrina, es acogida por el millonario Fernando de la Vega, fue la trama que conquistó al público desde el debut. En la mansión, María se enamora de Luis Fernando, el hijo de su benefactor.

La trama conquistó al público desde el debut, ya que la telenovela no solo catapultó a Thalía a la fama en Latinoamérica, sino que también abordó temas sociales como la discriminación, la pobreza y la lucha de clases. Esos elementos fueron los que hicieron que la audiencia se sintiera identificada y que, más allá de la historia, la ficción se transformara en un fenómeno cultural. Las frases de sus personajes pasaron a ser parte del lenguaje popular y, con el tiempo, se mantuvieron vigentes gracias a las redes sociales y las retransmisiones.

ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
