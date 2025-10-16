Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
16 de octubre de 2025
84°lluvia ligera
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Adamari López sorprende con su participación en “¿Quién es la máscara?"

La presentadora fue la primera eliminada del “show”, sin embargo fue reconocida por su excelente interpretación

16 de octubre de 2025 - 5:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Adamari López interpretó a "Shiba Moon". (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La séptima temporada de “¿Quién es la máscara?" comenzó en grande. En el primer episodio, transmitido el domingo, 12 de octubre, fue descubierta la famosa detrás del enorme disfraz de “Shiba Moon”, y para sorpresa de todos, se trató de Adamari López.

RELACIONADAS

Al ritmo de “fuera máscara, fuera máscara”, el equipo de investigadores quedó impactado al conocer que era la presentadora puertorriqueña, ya que ninguno acertó en su pronóstico previo.

“No, no puede ser Adamari López, no lo vimos venir. Es una hermosa sorpresa el tenerte aquí, sabes que te quiero”, expresó el cantante Carlos Rivera.

Por su parte, la boricua de 54 años, también quedó impresionada al darse cuenta que nadie descubrió su identidad. “No se les ocurrió. Me divertí mucho y fue una experiencia maravillosa”, dijo.

Lista para “¿Quién caerá?"

Mientras tanto, TelevisaUnivision anunció el estreno de la nueva temporada de su concurso “¿Quién caerá?”, que regresará a la pantalla de UNIMÁS el 27 de octubre a las 7:00 p.m. de lunes a viernes. Esta nueva entrega promete una competencia como ninguna otra, con concursantes latinos de diferentes nacionalidades que pondrán a prueba sus conocimientos y nervios en la búsqueda del gran premio.

López volverá para guiar a los concursantes y a la audiencia en esta nueva temporada llena de intensidad y sorpresas. La tercera edición culminará con una espectacular “Final de campeones” de cinco emisiones consecutivas en las que los mejores concursantes regresarán al escenario para enfrentarse en una serie de duelos de alto impacto y lucharán por conquistar el gran premio final de hasta $30,000.

La inteligencia y el profesionalismo de Adamari López la ha llevado a ser una de las figuras más reconocidas y poderosas del mundo del entretenimiento latino e internacional.Es una de las mujeres latinas más influyentes en el mundo de las redes sociales. Sus vídeos en TikTok se vuelven virales y cuenta con 6.7 millones de seguidores en Instagram.Ada, como también le llaman, asegura que está perdidamente enamorada de su hija y cree que ese va a ser el amor más grande que va a tener.
1 / 20 | Adamari López y Alaïa en exclusiva con El Nuevo Día. La inteligencia y el profesionalismo de Adamari López la ha llevado a ser una de las figuras más reconocidas y poderosas del mundo del entretenimiento latino e internacional. - Ramón "Tonito" Zayas
Tags
TelevisaUnivisiontelevisiónReality ShowsAdamari López
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 16 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: