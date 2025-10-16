Adamari López sorprende con su participación en “¿Quién es la máscara?"

La séptima temporada de “¿Quién es la máscara?" comenzó en grande. En el primer episodio, transmitido el domingo, 12 de octubre, fue descubierta la famosa detrás del enorme disfraz de “Shiba Moon”, y para sorpresa de todos, se trató de Adamari López.

Al ritmo de “fuera máscara, fuera máscara”, el equipo de investigadores quedó impactado al conocer que era la presentadora puertorriqueña, ya que ninguno acertó en su pronóstico previo.

“No, no puede ser Adamari López, no lo vimos venir. Es una hermosa sorpresa el tenerte aquí, sabes que te quiero”, expresó el cantante Carlos Rivera.

Por su parte, la boricua de 54 años, también quedó impresionada al darse cuenta que nadie descubrió su identidad. “No se les ocurrió. Me divertí mucho y fue una experiencia maravillosa”, dijo.

Lista para “¿Quién caerá?"

Mientras tanto, TelevisaUnivision anunció el estreno de la nueva temporada de su concurso “¿Quién caerá?”, que regresará a la pantalla de UNIMÁS el 27 de octubre a las 7:00 p.m. de lunes a viernes. Esta nueva entrega promete una competencia como ninguna otra, con concursantes latinos de diferentes nacionalidades que pondrán a prueba sus conocimientos y nervios en la búsqueda del gran premio.

PUBLICIDAD

López volverá para guiar a los concursantes y a la audiencia en esta nueva temporada llena de intensidad y sorpresas. La tercera edición culminará con una espectacular “Final de campeones” de cinco emisiones consecutivas en las que los mejores concursantes regresarán al escenario para enfrentarse en una serie de duelos de alto impacto y lucharán por conquistar el gran premio final de hasta $30,000.