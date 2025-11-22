Opinión
22 de noviembre de 2025
84°nubes dispersas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aleyda Ortiz animará el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025

Junto a la boricua estarán los mexicanos Andrea Meza y Clovis Nienow

22 de noviembre de 2025 - 2:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"En casa con Telemundo" ha sido el proyecto más destacado de Ortiz en la cadena. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

En un mundo donde el éxito en los “reality shows” puede ser efímero, la trayectoria de la puertorriqueña Aleyda Ortiz es una excepción que confirma la regla. Con más de diez años de carrera, la multifacética no solo ha evitado el destino de algunas exparticipantes que lucharon por encontrar su camino, sino que ha forjado una trayectoria sólida y respetada con la que demuestra que no hay una fórmula única para triunfar, sino un compromiso inquebrantable con el trabajo y la autenticidad.

El próximo jueves, Día de Acción de Gracias, la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2014 de Univision, sumará otro logro. Junto a los mexicanos Andrea Meza y Clovis Nienow, fungirá como animadora del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025.

El icónico evento regresará a la pantalla de Telemundo con su histórica edición número 99. Esta celebración contará con 34 globos gigantes, 4 “ballonicles”, 28 carrozas, 33 grupos de payasos, 11 bandas de marcha y una vibrante mezcla de números musicales y artísticos.

La trayectoria televisiva de Ortiz se ha desarrollado principalmente en las dos cadenas hispanas más grandes de Estados Unidos: Univision y Telemundo. A lo largo de los años, la exreina ha evolucionado de participante de un “reality” a una presentadora consolidada.

Tras su victoria en Nuestra Belleza Latina formó parte del equipo del icónico programa de variedades “Sábado gigante”, donde adquirió una valiosa experiencia en la conducción y el contacto con el público. También participó en otros programas y eventos de la cadena, como el “reality” de baile “Mira quién baila”.

Luego de forjar una base sólida en Univision, la modelo dio el salto a Telemundo, donde ha consolidado su carrera y ha asumido roles de mayor responsabilidad.

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025 comenzará a las 8:30 a.m.

Aleyda Ortiz representó al pueblo de Bayamón​ en Miss Universe Puerto Rico, donde ocupó el primer lugar. Esto le valió la oportunidad de representar a su país en el certamen Miss Intercontinental.Poco tiempo después audicionó en el "reality show" de Univision, "Nuestra Belleza Latina 2014" en Miami. El 18 de mayo de 2014 se convirtió en la ganadora del concurso y en la tercera puertorriqueña en conseguirlo, después de Melissa Marty en 2008 y Vanessa De Roide en 2012.Actualmente, junto a su compatriota Carlos Adyan, Ortiz es coanfitriona del espacio "En casa con Telemundo". En la foto los acompaña Karla Guilfú, Miss Universe Puerto Rico 2023.
1 / 8 | Revive algunos de los momentos más importantes de la carrera de Aleyda Oriz. Aleyda Ortiz representó al pueblo de Bayamón​ en Miss Universe Puerto Rico, donde ocupó el primer lugar. Esto le valió la oportunidad de representar a su país en el certamen Miss Intercontinental.

Tags
Aleyda OrtizDía de Acción de GraciasTelemundotelevisión
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
