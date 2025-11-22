Aleyda Ortiz animará el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025
Junto a la boricua estarán los mexicanos Andrea Meza y Clovis Nienow
22 de noviembre de 2025 - 2:35 PM
22 de noviembre de 2025 - 2:35 PM
En un mundo donde el éxito en los “reality shows” puede ser efímero, la trayectoria de la puertorriqueña Aleyda Ortiz es una excepción que confirma la regla. Con más de diez años de carrera, la multifacética no solo ha evitado el destino de algunas exparticipantes que lucharon por encontrar su camino, sino que ha forjado una trayectoria sólida y respetada con la que demuestra que no hay una fórmula única para triunfar, sino un compromiso inquebrantable con el trabajo y la autenticidad.
El próximo jueves, Día de Acción de Gracias, la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2014 de Univision, sumará otro logro. Junto a los mexicanos Andrea Meza y Clovis Nienow, fungirá como animadora del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025.
El icónico evento regresará a la pantalla de Telemundo con su histórica edición número 99. Esta celebración contará con 34 globos gigantes, 4 “ballonicles”, 28 carrozas, 33 grupos de payasos, 11 bandas de marcha y una vibrante mezcla de números musicales y artísticos.
La trayectoria televisiva de Ortiz se ha desarrollado principalmente en las dos cadenas hispanas más grandes de Estados Unidos: Univision y Telemundo. A lo largo de los años, la exreina ha evolucionado de participante de un “reality” a una presentadora consolidada.
Tras su victoria en Nuestra Belleza Latina formó parte del equipo del icónico programa de variedades “Sábado gigante”, donde adquirió una valiosa experiencia en la conducción y el contacto con el público. También participó en otros programas y eventos de la cadena, como el “reality” de baile “Mira quién baila”.
Luego de forjar una base sólida en Univision, la modelo dio el salto a Telemundo, donde ha consolidado su carrera y ha asumido roles de mayor responsabilidad.
El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025 comenzará a las 8:30 a.m.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: