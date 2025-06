“Quiero que me den sus razones con hechos de por qué están nominando a Génesis. Porque creo que ustedes, me imagino, hacen sus apuntes, ¿no? Tú tienes ahí una libreta como yo, donde haces tus apuntes. ¿Cómo te acuerdas de lo que dijeron las chicas si no apuntaste nada? En base a mi experiencia y mis apuntes, ella lo hizo muy bien”, comentó Meza.