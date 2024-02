Ashley Beth Pérez da a luz a su niña Amarilis Sofía

“Hace como tres años, yo estaba relajada a ver si sucedía. No estaba específicamente buscándolo, pero sí estaba dejando que las cosas fluyeran por si llegaba. Ya en el 2022 yo sí estaba buscando bebé, y el año pasado, yo tuve dos positivos, eso es algo que no he contado. En mi prueba de sangre daba positivo, pero cuando iba al doctor, no había embrión, feto, no había nada. Y pues, fue una desilusión porque uno entiende que luego de una prueba positiva de sangre, que es la más certera, uno entiende que está embarazada, pero no. Y, entonces, ahí, el doctor me explicó que era un embarazo químico, en donde ocurría la fecundación y el cuerpo estaba intentando prepararse para un embarazo, pero no se daba”, narró la empresaria en una entrevista publicada en el 2023.