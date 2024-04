“Bluey”, el perro azul que logró conquistar el corazón de los niños, sus padres y todo el mundo

Se trata del personaje principal de “Bluey” , un programa para niños que consta de episodios de siete minutos que han cautivado tanto a niños como a adultos por igual. El lanzamiento de esta semana de su episodio más largo hasta ahora, ¡con impresionantes 28 minutos!, provocó una avalancha de aprecio por el programa, incluso de aquellos que no son ni niños ni padres.

“Mi experiencia de infancia no fue la mejor, así que siempre me he identificado con programas donde la vida es buena”, dice Miriam Neel, quien vive en Colorado. “Los padres en ‘Bluey’ fomentan la imaginación y la creatividad y realmente se involucran con sus hijos, y desearía haber tenido esas experiencias”.