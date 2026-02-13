Opinión
EntretenimientoTelevisión
Boricua Janice Betancourt se suma a “La venganza de los ex VIP 5″: “Llegó pa’ complicarlo todo”

Está dispuesta a darlo todo “por ver pagar” a un viejo amor

13 de febrero de 2026 - 8:11 PM

Janice Betancourt fue la primera ex en llegar al "reality show". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

Janice Betancourt no es solo un rostro conocido en la televisión hispana; es un símbolo de fuerza y disciplina. Desde sus inicios en el atletismo de pista y campo hasta consolidarse como una de las primeras participantes de “El conquistador” de Univision, su trayectoria destaca por una resiliencia inquebrantable frente a los desafíos físicos y personales.

Ahora, la boricua, se convierte en la primera ex en llegar al “reality show” “La venganza de los ex VIP 5″ de MTV. Según dio a entender a través de un video publicado en sus redes sociales, lo que comienza como unas vacaciones de ensueño en las playas más exclusivas, pronto se volverá en un campo de batalla emocional.

“No se pierdan ‘La venganza de los ex’, que va a estar espectacular. Ya hay dos capítulos arriba, el próximo va a subir la semana que viene, y esto se va a poner bien calientito. Yo fui la primera ex en llegar. No te lo puedes perder, por favor”, dijo.

La producción, de igual modo, le dio la bienvenida a la puertorriqueña con mucho sabor. Su llegada, imponente y con actitud, dejó todos sin palabras.

“Ok... pero esa llegada. Claramente llegó guapísima pa’ complicarlo todo. ¿Qué creen que pase con esta situación?”, lee el mensaje de “La venganza de los ex VIP 5″ en Instagram.

En su video de introducción, Betancourt adelantó que llegó a “pasar una vacaciones espectaculares”, pero también “para ver pagar” a su ex por lo que le hizo. “Vengo a darle no 1, no 2, no 3, sino como 10 copas de su mismo caldo”, agregó.

Reconocida por su fuerza física y temple estratégico, la creadora de contenido de 36 años es una una de las figuras más queridas del desaparecido programa de Wapa Televisión, “Guerreros”, donde fue capitana.

La quinta temporada de “La venganza de los ex VIP 5″, estrenó el 10 de febrero por Paramount+ y promete elevar la temperatura con el regreso de la temida “Tablet del Terror” y giros que nadie vio venir.

El modelo Julián Gil y su esposa, la periodista mexicana Valeria Marín, serán los presentadores del espacio. Pedro Orta, mejor conocido como Peter Hace, estará al frente de los "Titanes".Eduardo Julián Muñoz Medina - Modelo y actor.
1 / 10 | Desde la conducción hasta los participantes: boricuas se apoderan de "El conquistador" . El modelo Julián Gil y su esposa, la periodista mexicana Valeria Marín, serán los presentadores del espacio. - Suministrada
