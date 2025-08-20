Opinión
20 de agosto de 2025
86°bruma
Televisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cancelan La Bóveda de TeleOnce

El último programa será el viernes, 22 de agosto

20 de agosto de 2025 - 8:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El programa de juegos y variedades transmitía su nueva temporada desde un estudio en el Centro de Bellas Artes de Guaynabo. EN LA FOTO: Parte del nuevo set FOTO POR: Pablo.martinez@gfrmedia.com Pablo Martínez Rodríguez TeleOnce, La Bóveda, Bellas artes Guaynabo, Finito, Danilo Beauchamp (Pablo Martínez Rodríguez)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El programa de juegos La Bóveda de TeleOnce llega a su fin en la televisión puertorriqueña.

RELACIONADAS

TeleOnce anunció que el viernes, 22 de agosto, se transmitirá el último episodio del programa de juegos. Durante esta emisión, los televidentes podrán revivir la emoción, risas y grandes momentos de “La Bóveda”.

El programa de juegos comenzó en marzo de 2022 en una primera versión con el animador Josué Carrión “Mr. Cash”. El espacio llevaba el nombre de “La Bóveda de Mr. Cash” en TeleOnce. Cinco meses después, el programa fue renovado con la integración de Andrés Waldemar Volmar, Awilda Herrera, Andrea Rivera y Luis Fontánez “Finito”, todos coanfitriones y custodios de “La Bóveda de TeleOnce”. Fue en ese entonces que la gerencia optó por llamar la "La Bóveda de TeleOnce“.

Los presentadores Awilda Herrera y Luis Fontánez aseguran sentirse satisfechos y felices con su participación en el programa de juegos. alejandrogranadillo@gmail.comEl equipo de producción organiza el estudio para que se puedan realizar los juegos durante una pausa comercial. alejandrogranadillo@gmail.com Awilda Herrera repasa el libreto junto a Luis Vázquez, productor asociado del programa. Foto: Alejandro Granadillo alejandrogranadillo@gmail.com
1 / 9 | Lo que sucede detrás de cámara en La bóveda de TeleOnce . Los presentadores Awilda Herrera y Luis Fontánez aseguran sentirse satisfechos y felices con su participación en el programa de juegos. alejandrogranadillo@gmail.com - Alejandro Granadillo

En agosto de 2023, Waldemar Volmar salió de la producción y llegó Danilo Beauchamp, quien se despedirá el próximo viernes 22 de agosto del programa. Bebé Maldonado es otra de las coanfitrionas que se integró en el 2024. El espacio ha tenido una constante integración de presentadores.

La Bóveda ha sido uno de los programas favoritos de Puerto Rico y agradecemos el cariño que recibimos de nuestros televidentes. Este cierre de temporada representa una pausa para recargar energías, desarrollar nuevos conceptos y continuar ofreciendo contenido de calidad y sano entretenimiento para toda la familia”, expresó el productor Josema Hernández.

Esta noche, la producción capitaneada por Josema Hernández, "La bóveda de TeleOnce", llegará a su nueva casa, el Centro de Bellas Artes de Guaynabo.El Nuevo Día tuvo acceso exclusivo al nuevo estudio y conversó con los animadores Wilson Torres, Alexandra Pomales, Danilo Beauchamp, Andrea M. Rivera, Luis "Finito" Fontánez. Antes, el espacio se transmitía desde The Mall of San Juan.
1 / 9 | Presentadores de "La bóveda de TeleOnce" visitan su nueva casa . Esta noche, la producción capitaneada por Josema Hernández, "La bóveda de TeleOnce", llegará a su nueva casa, el Centro de Bellas Artes de Guaynabo. - Pablo Martínez Rodríguez

La gerencia de TeleOnce informó además que, a partir del martes 26 de agosto, la audiencia podrá disfrutar del estreno del popular reality “Are You The One? El Match Perfecto". Este formato, cargado de romance, estrategias y sorpresas, reúne a un grupo de participantes en la búsqueda de su pareja ideal, enfrentando dinámicas que pondrán a prueba sus conexiones mientras compiten por un gran premio.”

“Nos alegra traer a Puerto Rico un formato televisivo reconocido a nivel internacional como, ‘Are You The One? El Match Perfecto’, que combina el drama de las relaciones con la diversión de un juego de estrategia. Estamos seguros de que La Bóveda volverá a brillar en nuestras pantallas en un futuro cercano”, añadió Luani Pellot, vicepresidenta de Programación y Operaciones de TeleOnce, en declaraciones escritas.

