Cancelan La Bóveda de TeleOnce

El programa de juegos “La Bóveda de TeleOnce” llega a su fin en la televisión puertorriqueña.

TeleOnce anunció que el viernes, 22 de agosto, se transmitirá el último episodio del programa de juegos. Durante esta emisión, los televidentes podrán revivir la emoción, risas y grandes momentos de “La Bóveda”.

PUBLICIDAD

1 / 9 | Lo que sucede detrás de cámara en La bóveda de TeleOnce . Los presentadores Awilda Herrera y Luis Fontánez aseguran sentirse satisfechos y felices con su participación en el programa de juegos. alejandrogranadillo@gmail.com - Alejandro Granadillo

En agosto de 2023, Waldemar Volmar salió de la producción y llegó Danilo Beauchamp, quien se despedirá el próximo viernes 22 de agosto del programa. Bebé Maldonado es otra de las coanfitrionas que se integró en el 2024. El espacio ha tenido una constante integración de presentadores.

“La Bóveda ha sido uno de los programas favoritos de Puerto Rico y agradecemos el cariño que recibimos de nuestros televidentes. Este cierre de temporada representa una pausa para recargar energías, desarrollar nuevos conceptos y continuar ofreciendo contenido de calidad y sano entretenimiento para toda la familia”, expresó el productor Josema Hernández.

1 / 9 | Presentadores de "La bóveda de TeleOnce" visitan su nueva casa . Esta noche, la producción capitaneada por Josema Hernández, "La bóveda de TeleOnce", llegará a su nueva casa, el Centro de Bellas Artes de Guaynabo. - Pablo Martínez Rodríguez

La gerencia de TeleOnce informó además que, a partir del martes 26 de agosto, la audiencia podrá disfrutar del estreno del popular reality “Are You The One? El Match Perfecto". Este formato, cargado de romance, estrategias y sorpresas, reúne a un grupo de participantes en la búsqueda de su pareja ideal, enfrentando dinámicas que pondrán a prueba sus conexiones mientras compiten por un gran premio.”