Cancelan La Bóveda de TeleOnce
El último programa será el viernes, 22 de agosto
20 de agosto de 2025 - 8:55 AM
El programa de juegos “La Bóveda de TeleOnce” llega a su fin en la televisión puertorriqueña.
TeleOnce anunció que el viernes, 22 de agosto, se transmitirá el último episodio del programa de juegos. Durante esta emisión, los televidentes podrán revivir la emoción, risas y grandes momentos de “La Bóveda”.
El programa de juegos comenzó en marzo de 2022 en una primera versión con el animador Josué Carrión “Mr. Cash”. El espacio llevaba el nombre de “La Bóveda de Mr. Cash” en TeleOnce. Cinco meses después, el programa fue renovado con la integración de Andrés Waldemar Volmar, Awilda Herrera, Andrea Rivera y Luis Fontánez “Finito”, todos coanfitriones y custodios de “La Bóveda de TeleOnce”. Fue en ese entonces que la gerencia optó por llamar la "La Bóveda de TeleOnce“.
En agosto de 2023, Waldemar Volmar salió de la producción y llegó Danilo Beauchamp, quien se despedirá el próximo viernes 22 de agosto del programa. Bebé Maldonado es otra de las coanfitrionas que se integró en el 2024. El espacio ha tenido una constante integración de presentadores.
“La Bóveda ha sido uno de los programas favoritos de Puerto Rico y agradecemos el cariño que recibimos de nuestros televidentes. Este cierre de temporada representa una pausa para recargar energías, desarrollar nuevos conceptos y continuar ofreciendo contenido de calidad y sano entretenimiento para toda la familia”, expresó el productor Josema Hernández.
La gerencia de TeleOnce informó además que, a partir del martes 26 de agosto, la audiencia podrá disfrutar del estreno del popular reality “Are You The One? El Match Perfecto". Este formato, cargado de romance, estrategias y sorpresas, reúne a un grupo de participantes en la búsqueda de su pareja ideal, enfrentando dinámicas que pondrán a prueba sus conexiones mientras compiten por un gran premio.”
“Nos alegra traer a Puerto Rico un formato televisivo reconocido a nivel internacional como, ‘Are You The One? El Match Perfecto’, que combina el drama de las relaciones con la diversión de un juego de estrategia. Estamos seguros de que La Bóveda volverá a brillar en nuestras pantallas en un futuro cercano”, añadió Luani Pellot, vicepresidenta de Programación y Operaciones de TeleOnce, en declaraciones escritas.
