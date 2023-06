La chef Natalia Rosario recuerda el horror que sentía al ver cómo preparaban langostas recién pescadas en la cocina de El Conquistador cuando era una niña. Incluso lloraba. Su padre trabajaba allí como director y Natalia lo acompañaba durante sus turnos. El chef del hotel, Ramesh Pillai, tenía una hija cercana a su edad y ambas se metían en problemas jugándole bromas a los huéspedes. Fue en la cocina de Pillai donde Natalia tuvo su primer contacto con la profesión a la que le dedica la vida.

“Después de eso me fui desenvolviendo, y supe que quería ser chef y desde los cinco años lo vengo diciendo. Nunca exploré otra opción. Cuando fue momento de ir a la universidad yo sabía a lo que quería y me he mantenido fiel a eso”, explicó en entrevista con El Nuevo Día.

Luego, vino un periodo en su vida que la impactó mucho. “Yo soy nacida y criada en Puerto Rico. Cuando tenía 16 años a mi papá por trabajo lo mandaron a vivir a la Ciudad de México y nos fuimos toda la familia para México y yo decidí estudiar gastronomía allí porque me llamaba mucho más la atención toda la parte culinaria de México que lo que pudiera haber aprendido en Estados Unidos”.

Y con tan solo 29 años, Natalia Rosario ha trabajado en algunas de las cocinas más exigentes del mundo del haute cuisine. “Entonces me vine a trabajar para The Alinea Group en Chicago, uno de los mejores restaurantes del mundo. Es el único restaurante con tres estrellas Michelin del Midwest y ahí estuve siete años y aprendí un montón. Una experiencia inolvidable”, dijo.

Pero una situación de salud inesperada puso su futuro en riesgo. Natalia perdió movilidad en los dedos de su pie derecho y tuvo que ser operada el año pasado. La intervención fue delicada y requirió un trasplante de tendón. Debido al tipo de operación, sus médicos le dijeron las palabras que ningún chef quisiera oír: que lo mejor era que abandonara el mundo restaurantero y se dedicara a otra cosa. En pocas palabra, que rehiciera su vida.

“Cuando eso sucedió se me dio la oportunidad de aparecer en mi primer show en el Food Network e hice ‘Chopped: Next Generation Chefs of America’ y posteriormente hice ‘Beat Bobby Flay’ y ahora que estoy con ‘Ciao House’ y soy la única puertorriqueña dentro de ese programa y pues la verdad para mí es como un gran honor poder representar a la gente de la isla, especialmente en una plataforma tan importante como lo que es el Food Network, en donde yo personalmente siento que no hay tantos chefs puertorriqueños reconocidos dentro de ello”.

Y su carrera en la televisión también ha rendido frutos. Natalia es actualmente una de las finalistas en el programa “Ciao House”, una serie del Food Network dedicada a la gastronomía italiana y grabada en La Toscana. El show reúne a 10 chefs de diferentes renglones de experiencia que deben demostrar sus habilidades y tratar de impresionar a los jueces, Alex Guarnaschelli y Gabriele Bertaccini.

“Es un show de competencia italiana, pero yo intento incorporar toques puertorriqueños dentro de él, que obviamente mantengan vivo que yo estoy tratando de representar esa cultura”, explicó Rosario.

La competencia fue intensa. “Fue muy difícil. La cocina era súper chiquita y cada quien tenía un rol diferente. Entonces para el final el que gana el show es solamente una persona, no es un equipo como tal. Las dinámicas fueron interesantes porque yo siento que entre cada uno de ellos se estaban tratando de matar entre sí de cierta manera, pero mi estrategia fue no subirme a ese barco y estuve velando por mí misma, pero también velando que el equipo estuviera bien”.

Pero Natalia se ha enfrentado a retos difíciles durante toda su carrera, especialmente uno del que casi no se habla. “Lo que a mí más me molesta que a mí me ha costado mucho trabajo el ser mujer en una cocina. Lo que más me costó fue que esta persona me dijo ‘tú te tienes que esforzar más porque eres latina y eres minoría y eres mujer’. Y lo mismo me sucede con otros aspectos, como por ejemplo el show de televisión. Se le da más importancia a los chefs hombres que a las chefs mujeres”, dijo.

Sobre su futuro en “Ciao House”, no pudo abundar mucho, pero invitó al público puertorriqueño a sintonizar la gran final, pues podría haber “sorpresas”.

En cuanto a su trayectoria profesional, la televisión no es el único lugar donde se desempeña la joven chef, y recientemente ha intentado probar su suerte detrás de teclado. “Actualmente me encuentro escribiendo un libro que trata de la diáspora, de mi vida, yéndome de Puerto Rico a México, combinando ambas culturas dentro de recetas tradicionales, por ejemplo en México son tan importantes los tacos, en Puerto Rico es tan importante el plátano, entonces hay recetas como un taco de tortilla de plátano con pato confitado y una salsa picante de recao y cosas así”.

La gran final de “Ciao House” estrena esta noche en The Food Network a las 9:00 p.m. y se puede ver vía streaming en la plataforma “Max” (antes “HBO Max”).