14 de noviembre de 2025
82°aguaceros
“Da Vida: la ñapa” continuó su recorrido desde Yabucoa con Raymond Arrieta a la cabeza

El comediante, junto con el grupo de voluntarios que lo acompañaron, terminaron la ruta de hoy en Humacao

14 de noviembre de 2025 - 4:13 PM

Raymond Arrieta, a la derecha, estuvo acompañado en la ruta entre Yabucoa y Humacao de la caminata "Da Vida: la ñapa" por el campeón de boxeo René “El Chulo” Santiago, a la izquierda.
Raymond Arrieta, a la derecha, estuvo acompañado en la ruta entre Yabucoa y Humacao de la caminata "Da Vida: la ñapa" por el campeón de boxeo René "El Chulo" Santiago, a la izquierda.
Por segundo día consecutivo, el comediante Raymond Arrieta atravesó las calientes calles del suroeste de Puerto Rico como parte de la caminata “Da Vida: la ñapa”. En esta ocasión, Arrieta y todo su séquito de voluntarios, salió de la Estación de Bomberos en Yabucoa, con dirección al Centro de Bellas Artes Dr. Aguedo Mojica en Humacao, donde al final del día recorrieron 10 millas.

“Me encuentro bien animado, vamos a buen pasito. Y (hemos recibido) muchos donativos buenísimos y exhortando que sigan porque el lunes es la llegada en Cataño”, reiteró el animador en una entrevista con Telemundo, mientras hacía la caminata.

También confesó sentirse emocional en esta recta final de la caminata. “Tú no sabes con lo que te vas a encontrar, entonces como son los últimos tramos, quedan cuatro días contando este, me pongo bien sentimental”, agregó.

Durante la tarde, Arrieta contó con la compañía de la presidenta de Telemundo Migdalia Figueroa y el campeón de boxeo René “El Chulo” Santiago, natural de Humacao.

“Es un día muy emocional para mí porque soy sobreviviente de cáncer, y la caminata salió desde mi pueblo, Yabucoa. Pero aparte de ver la solidaridad del pueblo puertorriqueño, es una cosa bien brutal y sí tengo que decir que uno se puede preparar físicamente (para la caminata), pero no emocionalmente es difícil. Cuando la gente necesitada cómo le agradece y cómo se acerca me rompo un poco por dentro, pero me vuelvo a construir con la esperanza de un mejor Puerto Rico”, dijo, por su parte, Figueroa.

La caminata continúa el sábado, 15 de noviembre, con una salida al mediodía desde el Malecón de Maunabo hasta la Marina Puerto del Rey, en Fajardo.

Como ya es tradición, todo lo recaudado en esta caminata irá destinado al Hospital Oncológico, en San Juan, institución que ha recibido cerca de $17.5 millones en donaciones desde que comenzó la “ Da Vida” hace 17 años. Este año, el último que se celebrará este evento con Arrieta a la cabeza, tiene como meta llegar a los $2 millones en recaudación.

La última ruta continuará el domingo, 16 de noviembre, entre Luquillo y Loíza, y concluirá el lunes, 17 de noviembre, con una caminata entre los municipios de Carolina y Cataño. En esta última, específicamente en la bahía marítima, se llevará a cabo un gran cierre en el que habrá música, alegría y mucha emoción.

“Espero que todo el mundo llegue bien, que es lo importante, que no haya complicaciones y que no pasemos sustos. Ni siquiera yo, pero nadie tampoco de los que están al lado mío, porque lo hemos pasado anteriormente”, expresó Arrieta el jueves en la mañana, horas antes de comenzar esta última ruta de cinco días. “Que nadie termine en el hospital, y que podamos cumplir con la meta, todos cantando, riendo, y llorando también, durante estos cinco días, para así darle por terminado este ciclo”.

Para esta última edición, Raymond Arrieta se fijó como meta, desde el pasado 27 de septiembre, recaudar los $2.5 millones que faltan para alcanzar un total de $20 millones a lo largo de su historia. A lo largo del recorrido de El Nuevo Día en el Hospital Oncológico, fue evidente el impacto tangible de las donaciones que, año tras año, hacen posible la modernización de las instalaciones y la adquisición de tecnología médica de vanguardia para tratamientos contra el cáncer.El área de terapia física ocupacional.
Cómo donar

La donación se puede hacer a través de la compra de camisetas y gorras en las tiendas Me Salvé. Asimismo, los rosarios estarán a la venta en las Farmacias Caridad. También, se podrá donar a través de FirstBank con la cuenta #3004870858, por ATH Móvil bajo LIGACANCERPR, o accediendo a la página www.ligacancerpr.org. Una vez de inicio cada caminata, se podrá donar por teléfono al 787-641-2226.

Raymond Arrieta regresó a la calle desde Salinas hasta Guayama, donde en la tarde del domingo completó con éxito el último tramo de la segunda ruta de su caminata “Da Vida: La Ñapa”.“La verdad es que esta fue la ruta más caliente y retante que yo he hecho en mi vida… pero pensando en los pacientes del Oncológico, ya no podíamos detenernos. Ya estábamos aquí, teníamos que seguir y continuar”, expresó Arrieta.Arrieta se acerca a la meta de recaudar $2.5 millones adicionales para alcanzar un total histórico de $20 millones, fruto de cada aporte “de peso a peso”.
1 / 8 | “Ya llevamos casi 100 millas”: Raymond Arrieta culmina la segunda ruta de “Da Vida: La Ñapa” . Raymond Arrieta regresó a la calle desde Salinas hasta Guayama, donde en la tarde del domingo completó con éxito el último tramo de la segunda ruta de su caminata “Da Vida: La Ñapa”. - alexis.cedeno
