Después de 30 impresionantes temporadas en ABC, “Dancing with the Stars” se muda a un nuevo hogar en Disney+. La exitosa serie recibió una extensión de dos temporadas y se estrenará exclusivamente este otoño en el mercado norteamericano, lo que convierte a “Dancing with the Stars” en la primera serie en vivo que debuta en el servicio de transmisión.

“‘Dancing with the Stars’ ha entretenido a sus fanáticos durante 16 años en ABC, y estamos emocionados de traer este querido programa exclusivamente a Disney+ como la primera serie en vivo de la plataforma”, dijo Kareem Daniel, presidente de Disney Media and Entertainment Distribution. “El amplio atractivo del programa hace de Disney+ el hogar perfecto para ‘Dancing with the Stars’ mientras continuamos expandiendo nuestro alcance demográfico”.

“‘Dancing with the Stars’ ha sido un elemento básico en ABC durante 30 temporadas y trajo mucha alegría a millones de espectadores”, dijo Dana Walden, presidente de Entretenimiento de Walt Disney Television. “Esta es una gran oportunidad para presentar este programa a toda una nueva generación de fanáticos en Disney+. Estamos muy agradecidos con nuestros increíbles socios en BBC Studios y esperamos continuar nuestra relación con ellos en esta espectacular serie, que seguirá siendo supervisada por Rob Mills y el talentoso equipo de Walt Disney Television Alternative”.

“El hecho de que nuestro icónico formato global ‘Dancing with the Stars’ establezca ahora el récord como la primera serie en vivo en Disney+ representa una gran oportunidad de crecimiento y un audaz próximo paso en la evolución de la franquicia. Este movimiento sin precedentes, combinado con nuestra recogida de dos temporadas, es un testimonio del poder comprobado de ‘Dancing with the Stars’ y un rotundo voto de confianza de nuestros grandes y solidarios socios en Disney, que muestran cuánto valoran y creen en la marca”, dijo Valerie Bruce, gerente general de BBC Studios, Los Angeles Productions.

Producido frente a una audiencia en vivo por el brazo de producción de BBC Studios en Los Ángeles el espectáculo empareja a celebridades con bailarines de salón profesionales, quienes bailan rutinas coreografiadas de ritmos y temas variados. “Dancing with the Stars” estrenó en ABC en 2005 y se convirtió en un fenómeno internacional y una fuente de conversación constante.

Durante el periodo de otoño de 2021, “Dancing with the Stars” de ABC se ubicó entre las cinco mejores series sin guion, entre los adultos de 18 a 49 años.