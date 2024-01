El primer “posicionamiento” de los nominados pone a temblar “La casa de los famosos 4”

No cabe duda que a medida que pasan las temporadas, los habitantes de “La casa de los famosos” no comen cuentos y desde que se abren las puertas de la llamada “telenovela de la vida real” van con la mirada en un solo objetivo: ganar el codiciado maletín de 200 mil dólares.

Desde la pasada temporada, donde la puertorriqueña Madison Anderson Berríos resultó ganadora del “reality show” que se transmite por Telemundo , se lleva a cabo la controversial dinámica de “El posicionamiento” , que se basa en caminar y colocarte detrás del famoso nominado que desees ver fuera de la casa, no sin antes, explicar “cara a cara” los motivos del posicionamiento.

Gregorio rompió el hielo y se posicionó al lado de Christian Estrada. “Papito, dejé las cartas sobre la mesa, voy por el cuarto agua. En este caso eres tú, en la próxima semana iré por otro y si logro coincidir con varios jugadores y sacar a uno, soy feliz. Eso, sin la soberbia, porque en cualquier momento me voy yo. Le toco a usted papito” , dijo de manera directa el colombiano.

“Una casa donde tuvimos una corta luna de miel. Ahora es una casa llena de estrategias, me atrevería a decir que en cualquiera de las temporadas esta la casa más rápida que nunca” , añadió por su parte Jimena Gállego, quien lleva liderando la conducción desde la primera temporada.

Otro de los posicionamientos que dio mucho de qué hablar fue el de Guty Carrera, el líder de la semana, a Clovis Nienow, quien no le tembló la voz al decir lo que pensaba del modelo y presentador ecuatoriano. “Voy a decir lo que siento. No he convivido mucho contigo, pero siento que navegas con banderita blanca y en cualquier momento puedes traicionar a quien sea”.