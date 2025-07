Elvis Crespo debuta en “Top Chef VIP 4″ con un pollo frito empanado crudo

“Es la primera vez que me encuentro en una cocina tan profesional”, indicó el cantante al inicio del programa.

En su video de introducción Crespo se mostró entusiasmado de poder desarrollarse en una faceta distinta. Aunque “Top Chef VIP” no tiene nada que ver con la música , reconoció que su misión como artista no cambia con su ingreso a la competencia.

“Le doy gracias a Dios por hacer lo que me apasiona, entretener. Y me encuentro haciendo algo diferente aquí en ‘Top Chef VIP’”, agregó.

“El plato de Irene”

“Irene es mami. Este es el plato que mami me hacía cuando yo no comía arroz”, contó Crespo. A esto, le agregó el detalle de que, cuando era pequeño, no comía habichuelas.