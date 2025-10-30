“En la mañana” de TeleOnce celebra su segundo aniversario

Hace dos años, “En la mañana” llegó a TeleOnce para añadirse a la oferta de programas mañaneros de la televisión nacional. Hoy, 30 de octubre, el matutino celebró su segundo aniversario con el estilo alegre y espontáneo que tanto los caracteriza.

El ambiente festivo no fue impedimento para que la producción presentara las informaciones más importantes. Asimismo, pudieron bailar y disfrutar un número musical donde el elenco es protagonista.

Uno de los momentos más especiales del programa especial fue presentado por el periodista Elwood Cruz. Se trató de un reportaje en el que mostraron a la audiencia cómo se produce el programa.

“¡Gracias Puerto Rico! Gracias por permitirles llevarles un programa de calidad y aquí les mostramos un poco de quienes hacen esto posible de lunes a viernes desde las 5:57 a.m. Desde nuestros talentos, reporteros, productores, técnicos, camarógrafos, director, coordinadora, audio, maquillaje, productores digitales, luces, escenógrafos, utilería, y colaboradores, cada uno de ellos forma parte fundamental de este gran proyecto de la televisión puertorriqueña", reconocieron en sus redes sociales.

