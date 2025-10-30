“En la mañana” de TeleOnce celebra su segundo aniversario
El equipo de reporteros y presentadores festejó con buena música e invitados especiales
30 de octubre de 2025 - 2:34 PM
Hace dos años, “En la mañana” llegó a TeleOnce para añadirse a la oferta de programas mañaneros de la televisión nacional. Hoy, 30 de octubre, el matutino celebró su segundo aniversario con el estilo alegre y espontáneo que tanto los caracteriza.
El ambiente festivo no fue impedimento para que la producción presentara las informaciones más importantes. Asimismo, pudieron bailar y disfrutar un número musical donde el elenco es protagonista.
Como de costumbre, la celebración contó con invitados especiales como O Positivo Café y Finca Flora Feliz. Las pautas musicales las sentaron BLB y la Orquesta Fuera de Liga.
Uno de los momentos más especiales del programa especial fue presentado por el periodista Elwood Cruz. Se trató de un reportaje en el que mostraron a la audiencia cómo se produce el programa.
“¡Gracias Puerto Rico! Gracias por permitirles llevarles un programa de calidad y aquí les mostramos un poco de quienes hacen esto posible de lunes a viernes desde las 5:57 a.m. Desde nuestros talentos, reporteros, productores, técnicos, camarógrafos, director, coordinadora, audio, maquillaje, productores digitales, luces, escenógrafos, utilería, y colaboradores, cada uno de ellos forma parte fundamental de este gran proyecto de la televisión puertorriqueña", reconocieron en sus redes sociales.
Actualmente, “En la mañana” cuenta con la participación de los periodistas Manuel Crespo y Maricarmen Ortiz, el meteorólogo Carlos Tolentino, las presentadoras Andrea Rivera y Carlisa Colón y los presentadores “Pepe” Calderón y Johnny Lozada.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
