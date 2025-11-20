Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
20 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Gregorio Pernía “El Titi” se convierte en padre por sexta vez a sus 55 años

El actor y su esposa recibieron al nuevo miembro de su familia que lleva el mismo nombre que su progenitor

20 de noviembre de 2025 - 10:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gregorio Pernía interpretó a "El Titi" en la serie de Telemundo "Sin senos sí hay paraíso". (Facebook)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El actor colombiano Gregorio Pernía,conocido por su famoso personaje de “El Titi” en “Sin senos no hay paraíso”, se convirtió en padre por sexta vez a sus 55 años.

RELACIONADAS

Pernía y su esposa Erika Rodrígiuez le dieron la bienvenida a su tercer hijo en común quien lleva el nombre de su papá.

“Hoy damos gracias a Dios por el nacimiento de Gregorio bebé. Nació ayer 18 de noviembre a las 7:45 de la mañana cinco horas después de mi llegada, pues ustedes saben estaba de gira por Chile, pero es algo que nos asombra a todos nosotros porque me esperó para nacer prácticamente”, publicó el actor en su cuenta de Instagram.

El actor compartió un video del recién nacido junto a su madre y Luna, la hija mayor del matrimonio.

“Damos gracias a Dios por haber vivido esta experiencia junto a Luna y Valentino (los otros dos hijos del matrimonio), un momento que jamás borrarán de sus mentes y de sus corazones”, expresó.

Pernía también es padre de Diego Fernando, Emiliano, Julián.

En junio, Gregorio y su esposa anunciaron que se convertirán en padres nuevamente.

La modelo Erika Rodríguez Pernía, de 40 años, confesó que dejó los métodos anticonceptivos al ser diagnosticada con infertilidad secundaria, que le dificultaría volver a concebir.

“Lloré, tuve miedo, dudé… Hace más de seis años me dijeron que no podría tener más hijos, y lo acepté. Dejé los métodos, seguí con mi vida, mi familia, mis proyectos, creyendo que ese ciclo ya estaba cerrado”, expresó Rodríguez

Tags
La casa de los famososArgentinaPadres
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 20 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: