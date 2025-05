Gregorio Pernía cumple 55 años con la espera de su sexto hijo como regalo

“Hoy cumplo 55 añitos. Le doy gracias a la vida por poder celebrar un año más junto a mi familia y junto a ustedes. Me siento tan agradecido con todas las bendiciones recibidas en el transcurso de la vida, la vida ha sido bella conmigo, este cumpleaños llegó con su regalo a bordo. Me siento feliz por un nuevo regalo que Dios nos envió, me siento bendecido por tanto amor y cariño. Gracias por tanto hoy y siempre”, expresó el intérprete de narcotraficante Aurelio Jaramillo alias “El Titi” en la producción de Telemundo “Sin senos no hay paraíso”.