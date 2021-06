La batalla por la permanencia en el programa “Guerreros Puerto Rico” (Wapa Televisión) entre los atletas Jeanthony “Chino” Medina y Fredito Mathews culminó ayer, luego de dos días de fuertes emociones para los participantes y sus seguidores. Solo uno podía resultar vencedor y, en esta ocasión, el novio de la presentadora Gredmarie Colón salió favorecido.

Entre abrazos, lágrimas y palabras de elogios, Cobras y Leones despidieron a Medina, quien era parte del grupo de “Guerreros” original que comenzó hace dos años. Antes de abandonar el coliseo, Chino aprovechó el momento para enviarle un mensaje a los niños y jóvenes de Puerto Rico.

“Oye, que los quiero, que los amo, que les agradezco todo el apoyo inmenso que me brindaron durante estos dos años. Todos esos niños, todos esos jóvenes, busquen siempre el camino correcto, no se dejen llevar por amistades que no quieren lo mejor para usted. Siempre, a sus padres, háganles caso, obedezcan, escúchenlos. A veces nos cansamos y decimos que no, que no y que no, pero esas son las personas que siempre van a querer lo mejor para ti en esta vida. Así que escúchalos, toma buenas decisiones, encamínate hacia lo que quieres y persigue con todas las fuerzas eso que tanto anhelas y quieres lograr”, sostuvo el novio de la también concursante del programa, Miredy Rivera.

Medina también recurrió a las redes sociales para expresarse luego del desenlace. Esta vez, le prometió a sus fanáticos -quienes subieron vídeos llorando en sus cuentas de Instagram- que volverían a verse.

“Estoy súper agradecido con el apoyo de todos durante estos 2 años. Los amo, gracias por permitirme ser parte de sus familias, se siente bien su cariño, su apoyo, el saber que soy ejemplo y modelo a seguir para muchos de ustedes. Me disculpo si alguna vez les falté el respeto o les hice mal, solo quiero hacerlos reír y hacerlos sentir orgullosos de la persona que soy. Muchos de ustedes están viendo un final, pero no es así, hay películas que tienen segunda parte y estoy seguro que la mía viene en camino. Volveremos a vernos y ustedes volverán a gritar “Chino”, volveremos con mucha energía. Los amo, mi gente”, escribió el integrante del equipo Cobras.

La semana pasada, Fredito quedó sentenciado por una situación de comportamiento y el viernes un hombre adicional estaría en el mismo lugar para salir del programa. Dado que la puntuación de los Leones se mantuvo por debajo de las Cobras, el capitán del equipo ganador de la semana, Joshua, tomó la decisión de escoger a Chino, uno de sus competidores más fuertes para enfrentarse a Mathews.