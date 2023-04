¡Falsa alarma! Hace dos semanas, los seguidores de “La casa de los famosos” celebraron la supuesta confirmación de la cuarta temporada del “reality show” de Telemundo. Sin embargo, el pasado viernes, durante una entrevista virtual con El Nuevo Día, la presentadora mexicana Jimena Gállego comentó que se trató de un malentendido.

“¿Sabes? Algunos (usuarios) me malinterpretaron. Hago mis transmisiones diarias en Instagram y yo dije ‘ojalá la haya y ojalá me convoquen’. Esperamos que así sea y que me vuelvan a llamar”, subrayó la periodista minutos antes de la gala nocturna donde comparte el escenario con el presentador guatemalteco Héctor Sandarti.

Con el apoyo del equipo de producción, Gállego terminaba de alistarse para aparecer frente a las cámaras del programa que este año rompió récord de audiencia a lo largo de su historia en la televisión. En el estreno de la tercera temporada, el “show” acumuló más de 1,390,000 televidentes en el “prime time” de la cadena.

Ante el éxito del espacio, la también cantante y actriz se describió “feliz”. Por otra parte, a dos semanas de conocer el nombre del ganador o ganadora de los $200,000, es imposible que la nostalgia no esté presente.

“La verdad es que cuando faltan aproximadamente dos semanas de que llegue la gran final me entra nostalgia. Empiezan mis despedidas psicológicas. Ahora estoy en Instagram subiendo a la gente que está muy cercana a mí en este proceso y empiezan las despedidas, y no me gustan las despedidas, la verdad”, expresó.

A través de Zoom, acompañamos a la experta en temas de entretenimiento mientras la alambraban (término que se utiliza cuando el encargado de sonido le coloca el micrófono a un talento). En el estilo de Gállego, como de costumbre, se destacaban las lentejuelas.

Para la comunicadora no existe una temporada favorita. Según detalló, las tres se han caracterizado por cosas distintas. La pregunta, además, sirvió para que la mexicana viajara al pasado y recordara algunos de los participantes que más han dado de qué hablar.

“En la primera no sabía cómo era el formato y la fuimos viviendo día a día, y me causaba mucha, mucha emoción. La segunda fue todo un remolino. Ya venía la final y Nacho Casano y Daniela Navarro se empatan y dices ‘no entiendo, se odiaban, hablaban pestes el uno del otro y se enamoraron’, y Laura se indignó. Y en esta, que fue una temporada diferente, más calmada dentro de la casa, también pasaron muchas cosas extraordinarias que nunca habían pasado y que van a seguir pasando”, dijo.

Gállego mencionó el dúo compuesto por la “influencer” mexicana Manelyk González y la ganadora de la primera temporada, Alicia Machado, quienes siempre serán recordadas por su frase “las perras con las perras”. A ellas le sumó la cantante Cristina Eustace y su “enfermero”, el actor Cristian De La Campa. De la segunda temporada, además de Casano y Navarro, la conductora nombró “la relación tóxica” entre la peruana Laura Bozzo y Salvador Zerboni, “que tanto puso al público a disfrutar”.

“Pero, en general, para mí todos tienen un cariño y un respeto. Incluso, hay alguien que hasta me ha mentado la madre y me ha dicho cosas a mí y a mi compañero (Sandarti) y le sigo teniendo cariño y respeto, de verdad, te lo digo en serio. Uno vive con ellos, nos hacen vibrar, nos hacen sentir, nos hacen gozar”, agregó.

Gállego, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria en las artes escénicas, continuó que ha tenido la oportunidad de trabajar en proyectos exitosos como “Objetivo fama”. Aún así, nunca imaginó que, más adelante, sería parte del programa televisivo más visto de Telemundo. Con “La casa de los famosos”, expresó, “nació la mejor montaña rusa de mi vida”.

En la tercera temporada, Puerto Rico continúa representado a través de la participación de la modelo Madison Anderson Berríos. Sobre la exreina, además de sus atributos físicos, la carismática presentadora repasó los motivos por los que la isla debe sentirse orgullosa.

“Madison, aparte de que es bellísima, como dice ella: ‘oh my God!’, es una muchacha que tiene mucha resiliencia, que ahí donde la vemos siempre tan feliz y tan amable, tiene mucha fuerza interior y ha logrado ganarse el respeto de la gente y del público. Al final, vemos una mujer que dice las cosas, pero nunca lo hace para exaltarse ella misma”, dijo.

Para la Miss Universe Puerto Rico 2019, Gállego auguró un futuro artístico prometedor. “De verdad es que los boricuas deben de sentirse bien orgullosos de su representante”, añadió.