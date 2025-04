Keiry Narváez lamenta su salida de “Super Chef Celebrities”: “Yo haría una residencia si me dejan”

¿Algún plato favorito durante tu paso por la competencia?

“El de sushi, sin duda alguna. Es uno de mis platos favoritos, pero nunca lo había hecho y ver que no era tan complejo, creo que me tiro esa misión en casa”, aseguró.

¿Qué te llevas de esta cocina?

“Aprendí a trabajar en equipo. Conocí personas que las veía en redes y televisión, como Victoria Sanabria, Jennifer Colón, Miss Universe Puerto Rico 2024, y Marena Sofía . Conocí a estos chefs en personas, y toda la producción. La oportunidad de llegar a hogares y un público que no tenía, que es un público más adulto…. lo más triste es haberme ido, yo haría una residencia si me dejan” , expresó emocionada. “Esto se volvió algo mío, levantarme, prepararme e irme a la cocina. Dedicarle los programas a mi abuela que me ve desde la República Dominicana a través de YouTube”.

“Esto ha sido una experiencia que me voy a tatuar, literal. Me llevo muy buenos recuerdos” , agregó.

¿Qué dejaste en Super Chef Celebritites?

“Me hubiese gustado que me vieran con más dinamismo. Creo que muchos no vieron esa parte de mí porque me concentré demasiado en hacer los platos y que me salieran bien, quizás me vieron un poco seria”, reflexionó.