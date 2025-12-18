Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
“La combi” concluye su primera temporada en Wapa Televisión: “Nos volveremos a ver, si Dios lo permite”

El programa contó con la participación del actor Jacobo Morales y el escritor Silverio Pérez.

18 de diciembre de 2025 - 2:36 PM

"La combi" surgió a través de una conversación entre los productores. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

El pasado 29 de junio, un día después del estreno de “La combi” de Wapa Televisión, El Nuevo Día conversó con Emmanuel “Sunshine” Logroño para conocer de qué se trataba el espacio que, según Nielsen, lideró y logró una participación de audiencia superior en ciertos grupos demográficos.

Además de la apertura de un nuevo taller televisivo, el proyecto supuso el regreso del reconocido productor a la pantalla local y su primera colaboración con Luisito Vigoreaux.

“Como ahora ‘El remix’ será por temporada, quería hacer algo diferente. Entonces me encuentro a (Luis) Vigoreaux un día y nos pusimos a hablar y pensé: ‘oye, fíjate, sería interesante hacer algo con el desastre humano, porque así es que yo le digo, desastre humano’. Nos pusimos a hablar, a tirar ideas y decidimos hacer un ‘variety show’”, dijo sobre el programa que se transmitió en los Estados Unidos a través de Wapa América a las 11:30 p.m.

Anoche la primera temporada de “La combi” de despidió de la televisión con invitados de lujo. Algunos integrantes como Nicole Chacón y Marian Pabón, por su parte, aseguraron que permanecerían en el Canal 4.

“Al culminar la temporada de ‘La combi’, Sunshine Logroño nos compartió sus planes cinematográficos pa’ ponerlos a especular en lo que nos volvemos a ver”, lee un mensaje publicado en las redes sociales de espacio.

“Queremos darle las gracias a todos los televidentes que todos los miércoles estuvieron ahí pega’os en ‘La combi’, pero desafortunadamente este será nuestro último programa. Quiero darle las gracias a mi amada productora ejecutiva, Gilda Santini, que está por ahí. Al elenco: Nicole, Maurim, Edwin, Ponce; invitados, que todos los miércoles venían”, expresó Logroño al mismo tiempo que reconoció al equipo de producción y a la banda que sentó las pautas musicales cada noche.

Pabón, de igual manera, tuvo palabras de agradecimiento para Wapa Televisión y para Logroño. A modo de broma, la comediante dijo más duradera ha sido con el productor y presentador.

“Tengo que decir que es mi amigo, es mi hermano, ha sido mi jefe, y que estamos en las buenas y en las malas, siempre, y le agradecemos siempre a todos los televidentes que nos han seguido. Gracias, gracias, gracias”, sostuvo.

La también animadora agregó: “Nosotros estamos pa’ rato. Yo acabo de pasar una enfermedad que me curó, y me cure, y eso quiere decir que estoy bien, y que nos volveremos a ver, si Dios lo permite”.

El programa contó con la participación del actor Jacobo Morales y el escritor Silverio Pérez.

