Lo que se sabe de la cancelación de “The Bachelorette” con Taylor Frankie Paul

LOS ÁNGELES - ABC canceló la próxima temporada de “The Bachelorette”, protagonizada por Taylor Frankie Paul, tres días antes de su estreno previsto, citando un vídeo recién publicado de 2023 en el que aparece dando puñetazos, patadas y lanzando sillas a su expareja mientras su hija pequeña miraba y lloraba.

La cancelación el jueves de la ya rodada 22ª temporada del reality no tiene precedentes. Aunque Disney, la empresa matriz de ABC, citó el vídeo más antiguo, la medida se produce en medio de una investigación actual sobre violencia doméstica en la que están implicados Paul y Dakota Mortensen, padre de un hijo que es el menor de los tres hijos de ella.

“A la luz del vídeo recién publicado que acaba de salir a la luz hoy, hemos tomado la decisión de no seguir adelante con la nueva temporada de ‘The Bachelorette’ en este momento, y nuestra atención se centra en apoyar a la familia”, dice un comunicado de Disney Entertainment Television.

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Un representante de Paul respondió que ha sufrido abusos durante años mientras guardaba silencio al respecto.

Antes de su casting para “Bachelorette”, Paul ya se había convertido en una estrella de reality a través de “The Secret Lives of Mormon Wives”, cuya producción está en pausa.

En el vídeo de 2023 publicado por TMZ el jueves, Mortensen aparentemente intenta esquivar a Paul con una mano mientras graba un vídeo telefónico. Se la ve dándole puñetazos, patadas y luego lanzándole tres sillas mientras grita repetidamente “¡Tú has hecho esto!”.

“Lo único que sabes hacer es hacerme daño”, dice Mortensen, mientras suplica repetidamente a Paul y le recuerda que su hija estaba mirando. Se oye a una niña sollozar, gritar y chillar “¡mamá!”. La hija de Paul tendría entonces unos 5 años.

El vídeo coincidía con la detención de Paul en 2023, cuando fue acusada de agresión con agravantes y otros delitos, entre ellos violencia doméstica en presencia de un niño. Se declaró culpable de un delito menor de agresión; los demás cargos fueron desestimados.

Un portavoz de Paul dijo en un comunicado el jueves que ella está “muy agradecida por el apoyo de ABC, ya que prioriza la seguridad de su familia. Después de años de sufrir en silencio extensos abusos mentales y físicos, así como amenazas de represalias, Taylor finalmente está ganando la fuerza para enfrentarse a su acusador y tomar medidas para asegurar que ella y sus hijos están protegidos de cualquier daño adicional.”

El comunicado dice que “Taylor ha permanecido en silencio por miedo a más abusos, represalias y vergüenza pública” y que ahora está “explorando todas sus opciones, buscando apoyo y preparándose para poseer y compartir su historia.”

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Mortensen negó haber actuado mal.

“Como comprenderá cualquiera que haya visto el vídeo, se trata de una situación profundamente perturbadora. Por desgracia, estoy acostumbrado a estas afirmaciones infundadas sobre mí y nuestra relación, que niego categóricamente. Me estoy centrando en nuestro hijo y en su seguridad, y espero que Taylor haga lo mismo”, dice su comunicado.

Un portavoz de la policía de Draper City (Utah) declaró a la revista People a principios de esta semana que había una investigación abierta por violencia doméstica contra Paul y Mortensen, y que ambos habían presentado denuncias.

Los representantes de Mortensen no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

En su lugar, ABC emitirá una reposición de “American Idol” el domingo.

Paul estuvo promocionando “The Bachelorette” el miércoles en “Good Morning America” y en la alfombra roja antes de los Oscar del domingo.

Fue una elección inusual para dirigir “The Bachelorette”, la institución de la telerrealidad que comenzó en 2003. La mayoría de los protagonistas son subcampeones de “The Bachelor”.

En cambio, su elección ofreció sinergia con “La vida secreta de las esposas mormonas” en Hulu, también propiedad de Disney. En un comunicado en el que confirmaba su casting para “Bachelorette” en octubre, ABC reconoció que Paul había “encendido ‘MomTok’ y se había convertido en viral por abrir el telón de la escena de los ligues de Salt Lake”.

Paul se dio a conocer como influencer en la comunidad #MomTok, un grupo de mujeres de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que comparten sus vidas en TikTok. Fue noticia cuando anunció, en 2022, que se había “salido” de un acuerdo con su marido sobre relaciones con otras parejas y que se divorciaban.

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La cuarta temporada de “La vida secreta de las esposas de los mormones” se estrenó la semana pasada. El rodaje de la 5ª temporada se ha puesto en pausa.

“Fue una decisión que se nos ocurrió a todas las chicas”, dijo la coprotagonista de Paul, Mikayla Matthews, el miércoles en Instagram. “No nos sentíamos cómodas rodando con todo lo que estaba pasando”.

Paul publicó en Instagram en diciembre que el rodaje de “The Bachelorette” había terminado.

Su casting fue esencialmente un experimento que salió mal, dijo Kate Casey, ex especialista en comunicación de crisis que ha cubierto la televisión sin guión en más de 1,500 episodios de su podcast “Reality Life with Kate Casey”.

“Creo que estaban intentando cambiar las cosas, y tiene sentido porque el ecosistema está saturado de programas de citas como ‘F-Boy Island’ y ‘Love Island’, que van más allá de los límites, y ‘The Bachelor’ y ‘The Bachelorette’ han sido históricamente sacinos”, dice Casey.

Casey dice que los ejecutivos de la cadena probablemente creyeron que el casting de Paul también aprovecharía sus 6,1 millones de seguidores en TikTok.

“Probablemente se pensó: ‘Vamos a conseguir un público nuevo’, y el público nuevo es realmente el más codiciado en todo el mundo del espectáculo”, dijo.

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