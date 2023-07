Desde que comenzó a anunciarse el estreno de “Los 50″ de Telemundo, muchos se preguntaban cuánto duraría al tratarse de un extenso grupo de participantes, todos competitivos. Las dudas acabaron cuando, a casi una semana de su debut, la cifra de eliminados está a punto de superar la decena.

Para alegría de unos y frustración de otros, la influencer argentina Samira Jalil abandonó la hacienda la primera noche. La decisión fue tomada por la mayoría de sus compañeros.

Contrario a lo que muchos pensarían, quien radica en Madrid, asumió la noticia con calma. En “La casa de los famosos”, por ejemplo, la participación de Jalil es recordada por haber protagonizado las discusiones más intensas, entre ellas con Patricia Navidad.

En sus primeros días, como parte de la programación de la cadena de televisión hispana, “Los 50″ también presentó la pelea entre Shirley Arica y la actriz Thalí García. El altercado terminó con la expulsión de una de las participantes.

Lo anterior, en gran medida, se produjo por haber incumplido con una de las reglas de su contrato que indicaba que no podía tener ningún contacto físico con otros participantes, a menos que sea de mutuo acuerdo.

En los visuales, que fueron publicados en el Instagram Telemundo Realities, se puede apreciar cuando Arica le pidió a García que se fuera del cuarto que compartían. El mandato provocó un enfrentamiento que terminó con golpes.

“He pasado tanto en la vida que solo me toca sacarle la lengua. Aunque nadie sepa lo de uno; hoy no paso un buen momento. Decirles a todas esas personas que me quieren y me escriben, que volveré muy pronto y más fuerte. A veces no es bueno ocultar lo que sentimos y hacer como si nada pasará, exterioricemos y aceptemos los procesos”, comentó la expulsada fuera de la hacienda.