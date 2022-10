El “gran mal”, “la bestia” y el “emperador de todos los males”, estos, son solo tres ejemplos de cómo, al pasar los años, grandes autores le han puesto nombre a la enfermedad que en el 2019 afectó la salud de 1,752,735 personas en Estados Unidos, según los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Desde que fue diagnosticada con cáncer de seno –el pasado mes de abril- la periodista puertorriqueña radicada en Miami, Lourdes Del Río, lo asumió como un “reto”. Con la misma valentía, tenacidad y templanza que proyecta a través de las cámaras de Univisión, la comunicadora decretó que sin haber recibido terapia alguna la enfermedad ya estaba “superada”.

Hoy, siete meses después de haber recibido la noticia, Del Río reafirma su compromiso de educar, alentar y acompañar a quienes enfrentan la misma lucha.

La periodista, Lourdes del Río lleva un mensaje #EnPositivo que la ayuda a ver la vida con otro lente. (Hector Torres)

“Como dije cuando hice público mi diagnóstico, es increíble cómo yo creyendo que le daba a la gente herramientas de vida a través del podcast #EnPositivo, era como que Papá Dios me las estaba dando a mí para lo que me venía”, dijo la “boricua de alma, vida y corazón”. “Yo cuento todos los días mis bendiciones, no me enfoco para nada en la enfermedad. Todo lo que estamos haciendo es preventivo porque a mí ya me removieron mi tumor, pero desde que todavía lo tenía ya yo me declaraba sana porque la mente es muy poderosa y hay que mandarle los mensajes correctos, y yo también quiero llevar ese mensaje a la gente por cáncer o por lo que sea. Usted no puede empezar a decretar que está mal, declárese saludable y luche, que cuando hay buena actitud, la gran mayoría de las veces, un porcentaje altísimo, las cosas salen bien”, agregó

PUBLICIDAD

#EnPositivo, aclaró, nació como un proyecto personal autorizado por su patrono, Univisión. En la serie episódica, disponible en Spotify, YouTube y Apple Podcast, la comunicadora ha entrevistado a figuras como la presentadora puertorriqueña, Giselle Blondet; la exreina de belleza colombiana, Daniella Álvarez y el modelo argentino Julián Gil.

Lourdes del Río en su estudio de grabación del podcast En Positivo. (Héctor Torres)

Según la comunicadora, el proceso de quimio y radioterapias tiene sus altas y bajas. Al momento de la entrevista con El Nuevo Día, la añasqueña se mostró agradecida porque era un “buen día” además, expresó, que el encuentro virtual con este medio le hacía “mucha ilusión”.

“Cualquier cosa que tenga que ver con Puerto Rico me devuelve el ánimo y, gracias a Dios, (estoy) bien. La próxima quimio la tengo la semana que viene. Usualmente hay un período pre quimio donde se te ha ido bastante el efecto y entonces te sientes mejor, y estoy en ese momento, así que perfecto”, detalló quien otros días ha estado “tumbada”.

Precisamente, la próxima semana, la periodista recibirá la última de cuatro quimioterapias. Luego comenzará un proceso de 20 radioterapias y, finalmente, tomará un tratamiento mediante pastillas por cinco años para manejar los estrógenos.

#TeamLourdesRita

Entre todo lo que suele llegar junto a momentos adversos como un diagnóstico de enfermedad, Del Río destacó el amor, la solidaridad y comprensión de quienes la rodean. En esa línea habló del #TeamLourdesRita que su gran amiga y compañera de estudios hasta cuarto año, Ana Margarita Mayorga, creó para participar en la carrera 5K “Race for the Cure” de Susan G. Komen Puerto Rico, organización líder en la concienciación sobre el cáncer de seno en la isla.

PUBLICIDAD

El evento, que este año celebrará su edición 16 el domingo, 9 de octubre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, también servirá para reunir a un grupo de los “adorados amigos de infancia” de la comunicadora que, de igual forma, pertenecieron a la clase Pioneers de la Academia Inmaculada Concepción, en Mayagüez.

“Eso significa para mí algo que no tengo palabras para describirlo. Fue una sorpresa. Crecimos así, siendo amigos de toda la vida. Hubo una reunión recientemente para conmemorar años de graduados. Yo no pude ir por esta situación porque justo me llega el diagnóstico. Ya yo tenía pasajes y todo, y planes hechos para ir a Puerto Rico a esa actividad, que iba a aprovechar el mismo fin de semana para la actividad del mural que tenían planificado develar, y que gracias a Dios -finalmente- pudo ocurrir y pude ir. Pero bueno, todo estaba pasando en ese momento cuando llega el diagnóstico, el diagnóstico todo lo frena”, expuso.

Lourdes del Río posa para el lente del fotógrafo Hector Torres (https://www.hectortorresphoto.com/) (Hector Torres)

Desde su casa en Miami, específicamente en el espacio donde produce #EnPositivo, la sobreviviente de cáncer relató que cuando se enteró de la iniciativa de sus amigos, además de agradecerlo inmensamente, tuvo la oportunidad de reflexionar gracias al eslogan de esta edición: “Ellas no caminan sola”. Del Río continuó que en su proceso ha podido comprobar que el paciente oncológico no está solo, que existen personas como Mayorga, sus excompañeros de estudios y la presentadora Karla Monroig, dispuestos a, literalmente, dar la milla extra por su bienestar.

PUBLICIDAD

“Yo soy muy amiga de Karla. De hecho, ella fue la que me dejó mi nuevo ‘look’, una amiga muy querida. Ella lleva años involucrada en eso porque ella es una mujer maravillosa y dadivosa. La gente no sabe lo increíble que es Karla”, dijo.

Mucho antes de enterarse que un grupo llevaría el nombre que no usa “hace mil años”, según bromeó, Del Río recibió la llamada de Susan Komen, quien la invitó a unirse a la serie de eventos que realiza la organización con el fin de recaudar fondos. Con profunda lamentación, la periodista de Univisión no pudo concretar ningún plan para no comprometer –aún más- su sistema inmunológico. Sin embargo, aseguró, que buscará la manera de contribuir hasta que su estado de salud le permita retomar las actividades sociales masivas.

“Yo pienso que todo lo que me ha pasado ha sido con una enseñanza y que ha dejado en mí un propósito de vida, una fe inquebrantable que ya yo la tenía –gracias a Dios- y un positivismo a prueba de balas, como también lo he tenido siempre”, puntualizó.

Colmada de amor

En su grupo de apoyo, la egresada de la Universidad de Puerto Rico (UPR), también nombró a su compatriota, la presentadora Adamari López, a sus compañeros de la cadena de televisión estadounidense en español, Univisión, y a los miles de seguidores que a diario la colman de bendiciones, mensajes de fe y detalles. Conversar con la coanimadora del programa “Hoy Día” de Telemundo, comentó, le ayudó “muchísimo” al principio del proceso.

PUBLICIDAD

“Univisión ha jugado un papel vital porque me han dado todo su apoyo para que yo esté bien y pueda regresar. Trabajo desde la casa en algunas cosas de producción, pero mi regreso a las pantallas tiene que demorar un poco porque todavía estoy en unos procesos muy fuertes”, reveló mientras hacía una mención especial a sus jefes María Martínez Guzmán y Leopoldo Gómez.

Lourdes del Río junto a uno de sus perros, Paquito, en el sofá de su casa en Miami. (Hector Torres)

Sobre los detalles que muchos seguidores le han llevado hasta una banca en las afueras de su residencia, que se ha convertido en una frontera de amor que no conoce límites, la puertorriqueña, por mencionar algunos, habló de obsequios desde Medjugorje, Fátima y Lourdes, sitios no oficiales del peregrinaje católico. Igualmente, reconoció el gesto de uno de sus compañeros de trabajo quien, fielmente, le deja una bolsa llena de hojas de árbol de guanábana, que utiliza para confeccionar té.

Después de “la gran parada” o “detente obligatorio” que supone un “positivo a cáncer”, la boricua está lista para enfrentar la vida de una forma distinta, con nuevas cicatrices y más experiencias. Aunque, ciertamente, desconoce lo que le depara el futuro, una cosa tiene segura, y es que vivirá el resto de sus días en modo ayuda y #EnPositivo.

“Sea lo que sea , enfrente la vida con positivismo, con fe. No importa la fe que usted tenga, porque ayuda muchísimo creer que mañana va a ser mejor que hoy. Si la cuestión es de cáncer, por supuesto la prevención es súper importante. Si se va a llevar algo de esta conversación, por favor, tenga claro que el cáncer no es una sentencia de muerte. El cáncer puede ser muchas cosas, incluso una oportunidad para crecer”, aconsejó.